Dois são detidos após troca de tiros com PM em São Mateus

Departamento de Polícia Judiciária de São Mateus Crédito: Reprodução

Guriri, na cidade de São Mateus, no Norte do Estado, durante a noite dessa terça-feira (30). A bordo de um carro do modelo Golf, três homens desobedeceram o pedido de abordagem policial e fugiram. Em alta velocidade, eles invadiram a avenida beira-mar na contramão e realizaram um disparo contra a viatura da Polícia Militar, que revidou. Uma perseguição policial transtornou as ruas de, na cidade de, no Norte do Estado, durante a noite dessa terça-feira (30). A bordo de um carro do modelo Golf, três homens desobedeceram o pedido de abordagem policial e fugiram. Em alta velocidade, eles invadiram a avenida beira-mar na contramão e realizaram um disparo contra a viatura da, que revidou.

A troca de tiros não deixou feridos e a perseguição teve fim quando os suspeitos entraram em uma rua. No momento em que o carro parou, um dos três indivíduos fugiu por entre as casas da região portando uma arma de fogo; enquanto um jovem de 21 anos e um menor de 17 anos foram detidos. Com eles, a polícia não encontrou nada.

No veículo que dirigiam, no entanto, a PM localizou um revólver de calibre 38 e um total de 13 munições intactas de mesmo calibre, que segundo o próprio adolescente pertenciam a ele. Ambos foram algemados e levados ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de São Mateus. O automóvel também foi apreendido.

ENCAMINHAMENTO

Durante o registro da ocorrência pela Polícia Militar, foi identificado que o menor de 17 anos estaria envolvido em um assalto a uma casa do bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Estado. Na oportunidade, um carro do modelo Classic foi roubado. Contra o adolescente constavam também passagens por roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Do jovem de 21 anos, por sua vez, havia duas passagens: uma por porte ilegal de arma de fogo e outra por homicídio. O terceiro indivíduo, que conseguiu fugir a pé, não foi localizado pelos policiais.

Segundo nota da Polícia Civil, o adolescente vai responder por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo e será reintegrado à família. Já o maior, foi ouvido e liberado. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO) de São Mateus.

TRAJETÓRIA