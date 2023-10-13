Dois meses antes, policial aposentado do ES já havia sido preso por beber e dirigir

Investigador da Polícia Civil aposentado Marcos Antônio Moreira Fontes passou por exames no Departamento Médico Legal (DML) antes de ir para o presídio Crédito: TV Gazeta

As informações estão disponíveis no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo ( TJES ).

No dia 18 de agosto de 2023, Marcos passou por audiência de custódia em Santa Teresa. De acordo com o termo, o policial aposentado foi abordado enquanto dirigia uma caminhonete em posse de um revólver calibre .38, munições, dois papelotes de cocaína e um latão de cerveja. Ele estava com sinais de embriaguez como olhos vermelhos, odor etílico, dificuldade de equilíbrio, fala alterada, desordem nas vestes e sonolência.

À época, a juíza Raquel de Almeida Valinho decidiu conceder liberdade provisória com fiança. O processo está tramitando na Justiça.

Em junho de 2020, conforme consta no site do TJES, Marcos foi preso na BR 101, após ser flagrado conduzindo sob efeito de álcool e ostentando arma de fogo. Na ocasião ele fez teste do bafômetro, que deu positivo. Uma pistola .40, que estava com o aposentado, foi apreendida. Na época, ele conseguiu liberdade provisória sem fiança. No fim do processo, em março de 2022, foi feito um termo de "Acordo de Não Persecução Penal" — uma espécie de negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado.

A última prisão

Em Vila Velha , na noite de quinta-feira (12), Marcos Antônio Moreira Fontes foi visto em alta velocidade, avançando sinais de trânsito, fazendo ultrapassagens perigosas e colocando outras pessoas em risco.

Os agentes que o flagraram deram ordem de parada, mas ele só obedeceu quando estava próximo ao viaduto da Rodovia Darly Santos. Segundo a Polícia Militar , ele aparentava sinais de embriaguez, estava com as calças molhadas e odor de urina. Ele fez o teste do bafômetro que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica.

Além disso, a Polícia Militar informou, em nota, que foram encontrados quatro papelotes de cocaína no interior do veículo. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante pela Polícia Civil por "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, trafegar com velocidade incompatível com a via e posse de entorpecentes para consumo próprio".

O carro dele foi guinchado e o investigador aposentado foi encaminhado ao sistema prisional, segundo a Polícia Civil. A Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ) informou que Marcos Antônio foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana e seguia na unidade até o fim da tarde desta sexta-feira (13).