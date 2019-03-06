Dois jovens são mortos a tiros em Linhares

Dois jovens foram mortos e um outro ficou ferido em duas ocorrências policiais registradas em, no. Os crimes aconteceram no início da noite desta terça-feira (5), nos bairros Santa Cruz e Aviso.

O primeiro homicídio aconteceu por volta das 18h42 e vitimou Pedro Henrique da Penha, de 21 anos. De acordo com testemunhas, três homens efetuaram vários disparos contra Pedro, que foi morto com oito tiros. O crime aconteceu na Rua Antônio Silva de Araújo, no Residencial Jocafe I que fica no bairro Santa Cruz.

Uma hora após o assassinato, outra ocorrência foi registrada, desta vez no bairro Aviso, também em Linhares. Um homem armado disparou contra o pai e o filho no meio da rua. Arilson Guasti Porto foi atingido por um tiro na região da costela, foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Já o filho dele, Van Basten Silvério Porto, de 23 anos, foi atingido por disparos na região da cabeça, não resistiu e morreu no hospital.