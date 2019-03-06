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Violência

Dois jovens são mortos a tiros em Linhares

Os dois homicídios foram registrados no início da noite desta terça-feira (5), em um período de menos de duas horas

Publicado em 

06 mar 2019 às 12:41

Publicado em 06 de Março de 2019 às 12:41

Os crimes nos bairros Santa Cruz e Aviso foram registrados em um período de menos de duas horas em LInhares Crédito: Internautas
Dois jovens foram mortos e um outro ficou ferido em duas ocorrências policiais registradas em Linhares, no Norte do Estado. Os crimes aconteceram no início da noite desta terça-feira (5), nos bairros Santa Cruz e Aviso.
O primeiro homicídio aconteceu por volta das 18h42 e vitimou Pedro Henrique da Penha, de 21 anos. De acordo com testemunhas, três homens efetuaram vários disparos contra Pedro, que foi morto com oito tiros. O crime aconteceu na Rua Antônio Silva de Araújo, no Residencial Jocafe I que fica no bairro Santa Cruz.
Uma hora após o assassinato, outra ocorrência foi registrada, desta vez no bairro Aviso, também em Linhares. Um homem armado disparou contra o pai e o filho no meio da rua. Arilson Guasti Porto foi atingido por um tiro na região da costela, foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Já o filho dele, Van Basten Silvério Porto, de 23 anos, foi atingido por disparos na região da cabeça, não resistiu e morreu no hospital.
A Polícia Militar realizou buscas na região onde as duas ocorrências foram registradas, mas nenhum suspeito foi preso.
BAIRRO MAIS VIOLENTO DO ES
O bairro Santa Cruz, em Linhares, é o líder no Estado em crimes letais intencionais que envolvem homicídios dolosos, latrocínios e lesão corporal seguida de morte. A informação foi dada pelo colunista de A Gazeta e do Gazeta Online, Leonel Ximenes, no dia 20 de fevereiro deste ano. O levantamento feito pelo Observatório de Segurança Pública da Sesp mostra que 13 mortes violentas foram registradas no bairro em 2018.
Dois jovens são mortos a tiros em Linhares

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