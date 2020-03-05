Dois homens são presos após tiroteio no meio da rua em Vila Velha

Dois homens, de 23 anos, foram presos após um tiroteio no meio da rua, em Santa Rita, Vila Velha , na tarde de terça-feira (03). O vídeo acima mostra o momento exato em que diversos homens trocam tiros no bairro.

Quatro pessoas foram detidas por causa do envolvimento no tiroteio. Além delas, três armas foram apreendidas, sendo uma de fabricação caseira e dois revólveres calibre 38. De acordo com a Polícia Civil, dos quatro detidos, os dois homens de 23 anos foram autuados em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. Além deles, um adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por porte ilegal de arma e foi reintegrado à família.

TRÁFICO DE DROGAS

Segundo o relato de testemunhas, o tiroteio teria relação com o tráfico de drogas na região. Há várias facções rivais aqui: Bené, Primeiro de Maio, Pedrinha e Ataíde. É tudo briga por causa do tráfico de drogas e somos nós que acabamos no meio desse fogo cruzado, afirmou uma moradora, que não terá o nome divulgado.