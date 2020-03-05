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Santa Rita

Dois homens são presos após tiroteio no meio da rua em Vila Velha

Segundo o relato de testemunhas, o tiroteio teria relação com o tráfico de drogas na região de Santa Rita. Um adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por porte ilegal de arma e foi reintegrado à família

Publicado em 05 de Março de 2020 às 07:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 07:40
Dois homens, de 23 anos, foram presos após um tiroteio no meio da rua, em Santa Rita, Vila Velha, na tarde de terça-feira (03). O vídeo acima mostra o momento exato em que diversos homens trocam tiros no bairro.
Quatro pessoas foram detidas por causa do envolvimento no tiroteio. Além delas, três armas foram apreendidas, sendo uma de fabricação caseira e dois revólveres calibre 38. De acordo com a Polícia Civil, dos quatro detidos, os dois homens de 23 anos foram autuados em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. Além deles, um adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por porte ilegal de arma e foi reintegrado à família.

TRÁFICO DE DROGAS

Segundo o relato de testemunhas, o tiroteio teria relação com o tráfico de drogas na região. Há várias facções rivais aqui: Bené, Primeiro de Maio, Pedrinha e Ataíde. É tudo briga por causa do tráfico de drogas e somos nós que acabamos no meio desse fogo cruzado, afirmou uma moradora, que não terá o nome divulgado.
De acordo com ela, este foi o terceiro tiroteio em menos de 24 horas no bairro. Isso é frequente. Ontem (segunda) teve um por volta do meio-dia e depois outro nessa madrugada, mais ou menos às 3h, contou. Estamos com medo. A gente não tem coragem de ir para a rua. O Estado tem tentado agir, mas não tem dado conta, avaliou.

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