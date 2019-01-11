Dois homens são detidos retirando areia de área proibida em Vila Velha

Dois homens foram conduzidos à Polícia Federal na tarde desta quinta-feira (10) acusados de Crime Contra o Patrimônio no município de Vila Velha. Uma equipe do 1º pelotão da 1ª Companhia do Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) recebeu uma denúncia anônima informando que os indivíduos estavam retirando areia sem autorização legal no bairro Vale Encantado.
No local, a equipe encontrou uma carroça, dois caminhões basculantes e dois motoristas que faziam o carregamento da areia. Eles não possuíam licença para extração de recursos minerais.
A Polícia Ambiental alerta que tal prática pode ocasionar sérios danos ambientais e que a extração de recursos minerais sem autorização do poder público constitui a prática de crime de extração irregular de recursos minerais, previsto no artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais e crime de usurpação de Bem Federal, previsto no artigo 2º “caput” da Lei 8176/91.
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