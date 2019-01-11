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Exploração ilegal

Dois homens são detidos retirando areia de área proibida em Vila Velha

Denúncia anônima levou a Polícia Militar Ambiental ao bairro Vale Encantado, no município de Vila Velha

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 19:27

Publicado em 

11 jan 2019 às 19:27
Indivíduos flagrados retirando areia sem autorização no bairro Vale Encantado, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Polícia Militar
Dois homens foram conduzidos à Polícia Federal na tarde desta quinta-feira (10) acusados de Crime Contra o Patrimônio no município de Vila Velha. Uma equipe do 1º pelotão da 1ª Companhia do Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) recebeu uma denúncia anônima informando que os indivíduos estavam retirando areia sem autorização legal no bairro Vale Encantado.
No local, a equipe encontrou uma carroça, dois caminhões basculantes e dois motoristas que faziam o carregamento da areia. Eles não possuíam licença para extração de recursos minerais.
> Reunião na segunda deve definir novo valor da passagem em Vila Velha
A Polícia Ambiental alerta que tal prática pode ocasionar sérios danos ambientais e que a extração de recursos minerais sem autorização do poder público constitui a prática de crime de extração irregular de recursos minerais, previsto no artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais e crime de usurpação de Bem Federal, previsto no artigo 2º “caput” da Lei 8176/91.
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