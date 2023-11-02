Dois corpos são encontrados em aldeia na Barra do Sahy, em Aracruz

Dois corpos foram encontrados na Aldeia Pau Brasil, na região da Barra do Sahy, em Aracruz, no Litoral Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (2). Segundo a Polícia Civil, a perícia foi acionada pouco antes das 8h para uma ocorrência de encontro de cadáver.
Ainda de acordo com a polícia, os corpos encontrados estavam em adiantado estado de decomposição, não sendo possível identificar cor, sexo e a causa da morte, que só será esclarecida após necropsia realizada no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O caso está sob investigação.