Diarista é assassinada após ser confundida com a patroa em Cariacica

O crime aconteceu no bairro Campo Verde, em Cariacica Crédito: Glacieri Carraretto

Uma diarista de 56 anos foi assassinada por traficantes na casa onde prestava serviço, na noite desta sexta-feira (26), em Campo Verde, Cariacica. A polícia acredita que ela foi confundida com uma traficante do bairro.

Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima, identificada como Luzinei Ribeiro, estava trabalhando na casa de um casal quando dois homens chegaram na porta. Um deles teria chamado por "tia". A diarista foi até a porta e foi alvo de um disparo no rosto.

Luzinei não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Os suspeitos fugiram. Equipes da DHPP estiveram no local e informaram que a dona da casa onde a vítima trabalhava teria sido ameaçada há 20 dias por traficantes. Segundo a polícia, Luzinei teria sido confundida com a patroa.