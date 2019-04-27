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Violência

Diarista é assassinada após ser confundida com a patroa em Cariacica

Luzinei Ribeiro, de 56 anos, estava trabalhando quando atendeu a porta e levou um tiro no rosto

Publicado em 27 de Abril de 2019 às 11:57

Publicado em 

27 abr 2019 às 11:57
O crime aconteceu no bairro Campo Verde, em Cariacica Crédito: Glacieri Carraretto
Uma diarista de 56 anos foi assassinada por traficantes na casa onde prestava serviço, na noite desta sexta-feira (26), em Campo Verde, Cariacica. A polícia acredita que ela foi confundida com uma traficante do bairro.
Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima, identificada como Luzinei Ribeiro, estava trabalhando na casa de um casal quando dois homens chegaram na porta. Um deles teria chamado por "tia". A diarista foi até a porta e foi alvo de um disparo no rosto.
Luzinei não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Os suspeitos fugiram. Equipes da DHPP estiveram no local e informaram que a dona da casa onde a vítima trabalhava teria sido ameaçada há 20 dias por traficantes. Segundo a polícia, Luzinei teria sido confundida com a patroa.
A polícia fez buscas na região, mas até o momento não localizou os bandidos. O caso será encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios Contra Mulher, onde serão apuradas a autoria e a motivação do crime. 

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