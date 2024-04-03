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"Sinos de Nazareth"

Dez narcotraficantes do PCV são presos em Operação na Grande Vitória

Os detidos atuavam nos bairros Adalberto Simão Nader, em Guarapari, e Jesus de Nazareth, na Capital do ES, conforme informou a Polícia Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2024 às 18:19

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 18:19

Operação Sinos de Nazareth prendeu dez narcotraficantes e apreendeu um veículo modelo Toyota Corolla, aproximadamente, R$ 30 mil e um arma de fogo do tipo pistola calibre 9mm.
A quantia aproximada em R$ 30 mil em espécie foi apreendida na operação deflagrada na Grande Vitória Crédito: Polícia Civil
Dez narcotraficantes integrantes da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV) foram presos durante a Operação "Sinos de Nazaré" realizada nesta quarta-feira (3). Os criminosos atuavam em dois bairros: Adalberto Simão Nader, em Guarapari, e Jesus de Nazareth, em Vitória, conforme a Polícia Civil. Os nomes e as imagens dos detidos não foram informados à reportagem.
Apesar de comandarem a venda de drogas em duas cidades da Grande Vitória, os mandados de prisão foram cumpridos na Capital, Guarapari, Vila Velha, Viana, Serra e Marataízes. Também foi dado cumprimento a mandados de prisão contra três lideranças do grupo, que se encontram custodiados no sistema prisional capixaba.
Foram apreendidos um veículo modelo Toyota Corolla, aproximadamente, R$ 30 mil em espécie e uma pistola calibre 9mm.
Operação Sinos de Nazareth prendeu dez narcotraficantes e apreendeu um veículo modelo Toyota Corolla, aproximadamente, R$ 30 mil e um arma de fogo do tipo pistola calibre 9mm.
Uma pistola 9mm também foi apreendida na operação que prendeu traficantes na Grande Vitória Crédito: Polícia Civil
Após os procedimentos de praxe, os presos serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.
Dez narcotraficantes do PCV são presos em Operação na Grande Vitória
A Operação aconteceu pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, com o apoio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), da Delegacia de Polícia de Marataízes e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

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