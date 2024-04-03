Dez narcotraficantes do PCV são presos em Operação na Grande Vitória

A quantia aproximada em R$ 30 mil em espécie foi apreendida na operação deflagrada na Grande Vitória Crédito: Polícia Civil

Dez narcotraficantes integrantes da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV) foram presos durante a Operação "Sinos de Nazaré" realizada nesta quarta-feira (3). Os criminosos atuavam em dois bairros: Adalberto Simão Nader, em Guarapari , e Jesus de Nazareth, em Vitória , conforme a Polícia Civil. Os nomes e as imagens dos detidos não foram informados à reportagem.

Apesar de comandarem a venda de drogas em duas cidades da Grande Vitória, os mandados de prisão foram cumpridos na Capital, Guarapari, Vila Velha, Viana, Serra e Marataízes. Também foi dado cumprimento a mandados de prisão contra três lideranças do grupo, que se encontram custodiados no sistema prisional capixaba.

Foram apreendidos um veículo modelo Toyota Corolla, aproximadamente, R$ 30 mil em espécie e uma pistola calibre 9mm.

Uma pistola 9mm também foi apreendida na operação que prendeu traficantes na Grande Vitória Crédito: Polícia Civil

Após os procedimentos de praxe, os presos serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

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