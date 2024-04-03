Dez narcotraficantes integrantes da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV) foram presos durante a Operação "Sinos de Nazaré" realizada nesta quarta-feira (3). Os criminosos atuavam em dois bairros: Adalberto Simão Nader, em Guarapari, e Jesus de Nazareth, em Vitória, conforme a Polícia Civil. Os nomes e as imagens dos detidos não foram informados à reportagem.
Apesar de comandarem a venda de drogas em duas cidades da Grande Vitória, os mandados de prisão foram cumpridos na Capital, Guarapari, Vila Velha, Viana, Serra e Marataízes. Também foi dado cumprimento a mandados de prisão contra três lideranças do grupo, que se encontram custodiados no sistema prisional capixaba.
Foram apreendidos um veículo modelo Toyota Corolla, aproximadamente, R$ 30 mil em espécie e uma pistola calibre 9mm.
Após os procedimentos de praxe, os presos serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.
Dez narcotraficantes do PCV são presos em Operação na Grande Vitória
A Operação aconteceu pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, com o apoio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), da Delegacia de Polícia de Marataízes e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).