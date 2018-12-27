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Assassinato na Praia do Canto

Detido suspeito de matar o ex-governador do ES Gerson Camata

O crime aconteceu nesta quarta-feira (26) na Praia do Canto; o ex-governador foi alvejado em frente a um restaurante do bairro

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 21:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2018 às 21:06
Gerson Camata Crédito: Reprodução
O homem suspeito de assassinar o ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata foi preso na tarde desta quarta-feira (26) por volta das 18h15. Ele foi encaminhado para prestar esclarecimentos no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Marcos Venicio Moreira Andrade, 66 anos, era ex-assessor de Camata.
O crime aconteceu em frente a um restaurante próximo à esquina das ruas Chapot Presvot e Joaquim Lyrio, na Praia do Canto, em Vitória.
> Ex-governador do ES, Gerson Camata é assassinado em Vitória
O ex-governador foi alvejado por disparos de arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas Camata não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

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