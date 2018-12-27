Detido suspeito de matar o ex-governador do ES Gerson Camata

O homem suspeito de assassinar o ex-governador dofoi preso na tarde desta quarta-feira (26) por volta das 18h15. Ele foi encaminhado para prestar esclarecimentos no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Marcos Venicio Moreira Andrade, 66 anos, era ex-assessor de Camata.