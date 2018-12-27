Detido suspeito de matar o ex-governador do ES Gerson Camata

O homem suspeito de assassinar o ex-governador do Espírito Santo, Gerson Camata foi preso na tarde desta quarta-feira (26) por volta das 18h15. Ele foi encaminhado para prestar esclarecimentos no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Marcos Venicio Moreira Andrade, 66 anos, era ex-assessor de Camata.
O crime aconteceu em frente a um restaurante próximo à esquina das ruas Chapot Presvot e Joaquim Lyrio, na Praia do Canto, em Vitória.
O ex-governador foi alvejado por disparos de arma de fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas Camata não resistiu aos ferimentos e morreu no local.