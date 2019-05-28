Detenta que fugiu de hospital deixando filho para trás é recapturada no ES

Aline havia sido presa em abril do ano passado por furto qualificado, e cumpria pena no Centro Prisional Feminino de, Região Noroeste do. A interna acompanhava o filho de dois meses, que apresentava problemas de saúde, no Hospital das Clínicas. A fuga aconteceu após a detenta pedir aos agentes para ir ao banheiro. Ela chegou a ir até o local, mas fugiu pela báscula.