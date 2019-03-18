Detenta foge de hospital no ES e deixa filho recém-nascido para trás

Uma detenta identificada como Aline Barreto Alcântara fugiu após internar o filho recém-nascido no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), o Hospital das Clínicas, em Vitória, na madrugada desta segunda-feira (18). De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a interna acompanhava o filho de dois meses, que apresentava problemas de saúde.
A fuga aconteceu após a detenta pedir aos agentes para ir ao banheiro. Ela chegou a ir até o local, mas fugiu pela báscula. A Sejus esclareceu que, de acordo com a lei, é proibido que internas lactantes sejam algemadas durante a permanência no hospital.
Ela foi presa em abril do ano passado por furto qualificado, e cumpria pena no Centro Prisional Feminino de Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo.
Quem tiver informações que ajude a polícia a encontrar a criminosa pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelo número 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.