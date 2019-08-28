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Desaparecimento

Desaparecimento de trabalhador ainda está sem respostas em Linhares

Mauro Marques da Costa desapareceu no dia 6 de junho, na empresa onde trabalha, após bater cartão e ser visto pelos colegas de trabalho. Boato de que corpo teria sido encontrado foi descartado pela polícia

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 15:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2019 às 15:28
Mauro Marques da Costa, de 37 anos, está desaparecido desde o dia 6 de junho Crédito: Divulgação
Perto de completar três meses, o desaparecimento do auxiliar de caldeira Mauro Marques da Costa segue sem resposta em Linhares, Região Norte do Estado. No dia 6 de junho deste ano, ele foi trabalhar em uma indústria da cidade, bateu o cartão, foi visto pelos colegas na empresa e depois sumiu.
A família está desesperada com seu desaparecimento. A cabeleireira Djane Eduarda de Jesus Miranda, sobrinha de Mauro, contou que os parentes têm passado dias de aflição.
"Minha avó sempre está na delegacia atrás de notícia. O delegado até pediu mais tempo para concluir a investigação. A gente tem muita preocupação para saber o que realmente aconteceu com ele. Meu tio bateu cartão às 18 horas, sumiu e até hoje ninguém dá resposta. Parece que sumiu igual fumaça, não sabemos se está vivo ou morto", lamentou a sobrinha.
> Esposa de homem desaparecido em Linhares narra desespero
Djane ainda contou que Mauro é uma pessoa tranquila e nunca se envolveu com nada errado. "Ele não tinha rixa com ninguém. É uma pessoa excelente, mas sumiu e ninguém sabe onde está. Nossa preocupação com ele é todos os dias. Minha avó nem dorme, pensando no que pode ter acontecido com ele", ressaltou.
BOATO
Nesta quarta-feira (28), o boato de que um corpo encontrado em Sooretama seria de Mauro circulou em Linhares. Segundo a Polícia Militar, um corpo já em avançado estado de decomposição foi localizado às margens de uma represa, na zona rural de Sooretama. A vítima foi levada ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e depois encaminhado à Vitória, para passar por exame de DNA.
Apesar dos boatos, a Polícia Civil descartou que o corpo seja de Mauro. Em nota, a PC diz que o caso do homicídio é investigado pela Delegacia de Polícia de Sooretama.

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