Desaparecimento de trabalhador ainda está sem respostas em Linhares

Mauro Marques da Costa, de 37 anos, está desaparecido desde o dia 6 de junho Crédito: Divulgação

desaparecimento do auxiliar de caldeira Mauro Marques da Costa segue sem resposta em Linhares, Região Norte do Estado. No dia 6 de junho deste ano, ele foi trabalhar em uma indústria da cidade, bateu o cartão, foi visto pelos colegas na empresa e depois sumiu. Perto de completar três meses, osegue sem resposta em, Região Norte do Estado. No dia 6 de junho deste ano, ele foi trabalhar em uma indústria da cidade, bateu o cartão, foi visto pelos colegas na empresa e depois sumiu.

família está desesperada com seu desaparecimento. A cabeleireira Djane Eduarda de Jesus Miranda, sobrinha de Mauro, contou que os parentes têm passado dias de aflição. com seu desaparecimento. A cabeleireira Djane Eduarda de Jesus Miranda, sobrinha de Mauro, contou que os parentes têm passado dias de aflição.

"Minha avó sempre está na delegacia atrás de notícia. O delegado até pediu mais tempo para concluir a investigação. A gente tem muita preocupação para saber o que realmente aconteceu com ele. Meu tio bateu cartão às 18 horas, sumiu e até hoje ninguém dá resposta. Parece que sumiu igual fumaça, não sabemos se está vivo ou morto", lamentou a sobrinha.

Djane ainda contou que Mauro é uma pessoa tranquila e nunca se envolveu com nada errado. "Ele não tinha rixa com ninguém. É uma pessoa excelente, mas sumiu e ninguém sabe onde está. Nossa preocupação com ele é todos os dias. Minha avó nem dorme, pensando no que pode ter acontecido com ele", ressaltou.

BOATO

Nesta quarta-feira (28), o boato de que um corpo encontrado em Sooretama seria de Mauro circulou em Linhares. Segundo a Polícia Militar, um corpo já em avançado estado de decomposição foi localizado às margens de uma represa, na zona rural de Sooretama. A vítima foi levada ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e depois encaminhado à Vitória, para passar por exame de DNA.