Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Delegado quer ouvir testemunhas sobre roubo de R$ 400 milhões em joias

O delegado Fabiano Rosa pretende ouvir nos próximos dias pelo menos oito pessoas relacionadas ao roubo de pedras preciosas durante um assalto no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, no último dia 22.

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 23:53

Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

08 abr 2019 às 23:53
Turmalina Paraíba Crédito: Reprodução/Google
O delegado Fabiano Rosa, chefe da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), pretende ouvir nos próximos dias pelo menos oito pessoas relacionadas ao caso do idoso de 78 anos que denunciou ter perdido R$ 400 milhões em pedras preciosas durante um assalto à casa dele no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, no último dia 22. Por enquanto, o delegado está identificando e localizando as pessoas que serão ouvidas. 
Para a polícia, o idoso contou em depoimento que um amigo que está nos Estados Unidos havia indicado um cliente interessado em comprar pedras. Ao ser procurado por três homens em casa, em Vila Velha, ele atendeu os dispostos clientes.
> Delegado diz que roubo de R$ 400 milhões em joias "foge da normalidade"
Acreditando que se tratava da indicação do amigo, o idoso recebeu os criminosos e apresentou as joias que possuía no escritório, que funciona anexo ao imóvel onde mora com a família. Os ladrões renderam a família e fugiram com 23 quilos de turmalina paraíba, avaliadas em R$ 400 milhões em uma mala, de acordo com o idoso. Na fuga, os bandidos teriam deixado parte das joias caírem. Eles fugiram em um Voyage branco. O carro foi flagrado por uma câmera de videomonitoramento.
Após dois depoimentos da vítima, o delegado encontrou contradições. Embora ainda acredite que a família foi mesmo vítima de um crime, o delegado afirmou que a ocorrência foge da normalidade dos casos investigados pela delegacia.
> Roubo de joias de R$ 400 milhões: Idoso pode responder por falso crime
"Pedi para que o idoso trouxesse as joias que caíram no chão para que elas passassem por perícia e avaliação para checar o real valor. Mas até agora a vítima não retornou à delegacia. Como não ele não vem colaborando com as investigações, vou intimar cerca de oito pessoas ligadas ao fato que foram citadas em depoimento pelo idoso e pela família dele. Só que isso deve demorar um pouco porque muitas dessas pessoas eu não tenho a qualificação completa e o endereço onde mora. Quero ouvi-las para tentar entender melhor esse caso", contou.
 
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto espírito santo Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados