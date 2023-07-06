Delegado capixaba morre após ser baleado em troca de tiros no Pará

Delegado Luciano Francisco Ferreira morto em confronto no Pará Crédito: Imagem exibida pelo "Bom Dia PA", da TV Globo

O delegado capixaba Luciano Francisco Ferreira, da Delegacia Especializada de Conflitos Agrários de Altamira, no Pará , morreu após ser baleado na localidade de Uruará, no Sudoeste paraense. O crime aconteceu na última segunda-feira (3). A vítima chegou a ser internada, porém foi a óbito no dia seguinte. Três suspeitos morreram e um está preso.

Segundo informações do g1 Pará, Luciano integrava a Polícia Civil há cinco anos. Ele deixou a esposa, que trabalha como escrivã, e dois filhos. O corpo foi velado em Altamira e será cremado em Marituba.

g1 Pará, os disparos teriam vindo de um homem que se desentendeu com a vítima. Dois investigadores que estavam com ele teriam reagido e o atirador também foi ferido. Luciano e o outro baleado foram levados para unidade de saúde da cidade após o ocorrido. De acordo com a Polícia Civil paraense, o delegado natural do Espírito Santo foi alvejado durante uma intervenção policial. Conforme publicado pelo, os disparos teriam vindo de um homem que se desentendeu com a vítima. Dois investigadores que estavam com ele teriam reagido e o atirador também foi ferido. Luciano e o outro baleado foram levados para unidade de saúde da cidade após o ocorrido.

Quatro envolvidos identificados

“Desde o ocorrido, policiais civis da 11ª Risp trabalham de forma ininterrupta visando elucidar os fatos e capturar os envolvidos. De acordo com as investigações, quatro homens teriam participado do crime, sendo um preso em flagrante, dois mortos durante intervenção policial em Uruará e um morto em confronto na noite de quarta-feira (5)”, afirmou o delegado Ricardo Vieira, Superintendente Regional do Xingu.

Após o crime contra o delegado, uma equipe da Superintendência Regional do Xingu se deslocou até Uruará e, junto com os policiais locais, passou a colher informações sobre o caso.

De imediato, eles conseguiram capturar Mateus Eliziario da Costa. O suspeito informou que, além de Werdeson Costa, autor dos disparos contra o delegado e que foi atingido durante a troca de tiros, teriam participado da ação Flávio Bezerra Leite e Wiliam Costa. Este último seria o proprietário do veículo utilizado e da arma do crime.

Ainda segundo a Polícia Civil, em diligências pelo bairro Pimentolândia, Flávio foi localizado em uma residência. Ele começou a disparar contra os policiais civis, momento em que foi atingido e não resistiu aos ferimentos.

No dia seguinte, terça-feira (4), Werdeson Costa, que estava internado no Hospital de Uruará, acabou morrendo após cirurgia. Na manhã de quarta-feira (5), equipes da Polícia Civil foram informadas que o quarto e último suspeito do crime contra o delegado estava escondido em uma residência no bairro liberdade, em Altamira.

Como havia um mandado de prisão preventiva contra ele, cinco equipes de policiais seguiram até o local para fazer a prisão.

O suspeito reagiu à abordagem assim que viu os policiais e acabou baleado durante uma troca de tiros. Wiliam foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Altamira, onde morreu.