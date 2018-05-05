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Tragédia em Linhares

Defesa de pastor pede perícia particular na casa da família

É necessário que a polícia conceda a autorização para que o trabalho seja realizado

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 21:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 21:45
Incêndio em quarto em residência, em Linhares, deixou duas crianças mortas Crédito: Kaio Henrique
Uma advogada que faz parte do grupo que defende o pastor George Alves protocolou na 16ª Delegacia Regional de Linhares, na tarde desta sexta-feira (4), um pedido à Polícia Civil para que uma perícia particular seja realizada na casa onde os irmãos Kauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3 anos, morreram carbonizados em um incêndio.
É necessário que a polícia conceda a autorização para que o trabalho seja realizado.
DELEGADO SE REÚNE COM PERITOS E BOMBEIROS
O delegado Romel Pio de Abreu Júnior, responsável pela investigação da tragédia em Linhares faz uma reunião na manhã desta sexta-feira (04) na 16ª Delegacia Regional de Linhares com peritos da Polícia Civil e militares do Corpo de Bombeiros que trabalharam na coleta de provas na casa onde aconteceu a tragédia no Centro de Linhares.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa 
O comandante do Corpo de Bombeiros de Linhares, coronel Ferrari, chegou por volta de 9h30 acompanhado de outro bombeiro.
A informação obtida pela reportagem do Gazeta Online é de que a reunião vai discutir o trabalho da perícia e o que foi obtido por ela até o momento.

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