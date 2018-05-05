Defesa de pastor pede perícia particular na casa da família

Incêndio em quarto em residência, em Linhares, deixou duas crianças mortas Crédito: Kaio Henrique

Uma advogada que faz parte do grupo que defende o pastor George Alves protocolou na 16ª Delegacia Regional de Linhares, na tarde desta sexta-feira (4), um pedido à Polícia Civil para que uma perícia particular seja realizada na casa onde os irmãos Kauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3 anos, morreram carbonizados em um incêndio.

É necessário que a polícia conceda a autorização para que o trabalho seja realizado.

DELEGADO SE REÚNE COM PERITOS E BOMBEIROS

O delegado Romel Pio de Abreu Júnior, responsável pela investigação da tragédia em Linhares faz uma reunião na manhã desta sexta-feira (04) na 16ª Delegacia Regional de Linhares com peritos da Polícia Civil e militares do Corpo de Bombeiros que trabalharam na coleta de provas na casa onde aconteceu a tragédia no Centro de Linhares.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Linhares, coronel Ferrari, chegou por volta de 9h30 acompanhado de outro bombeiro.