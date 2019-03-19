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Insegurança

De novo: cliente é assaltado dentro de banco em Cachoeiro

Assalto aconteceu na área de caixas eletrônicos do Banco do Brasil, na Rua Costa Pereira, no Centro da cidade

Publicado em 19 de Março de 2019 às 15:46

Publicado em 

19 mar 2019 às 15:46
O cliente estava sacando dinheiro quando foi abordado pelos bandidos Crédito: Reprodução Google Maps
Pela quarta vez em menos de dez dias, clientes que estavam dentro do local onde ficam os caixas eletrônicos de banco foram assaltados em Cachoeiro de Itapemirim. Desta vez, a vítima estava em uma agência do Banco do Brasil, na Rua Costa Pereira, no Centro da cidade, na noite de segunda-feira (18). Os outros assaltos anteriores aconteceram do outro lado da rua, na agência da Caixa.
O cliente contou para a Polícia Militar que estava no banco por volta das 21h para sacar dinheiro. Ele foi surpreendido pelos assaltantes, um deles armado, que o renderam e levaram o celular e uma mochila com documentos. Não foi informado se os bandidos levaram dinheiro da vítima.
Antes de sair do banco, os bandidos mandaram a vítima se virar de costas e ele não conseguiu ver se eles fugiram a pé ou em algum veículo.
BANCO DO BRASIL
O Banco do Brasil informou, por meio de nota, que trabalha com o objetivo de evitar ações de criminosos. As unidades contam com monitoramento de segurança 24 horas e, quando identificadas ações criminosas em andamento, informa às autoridades policiais. O banco afirmou que colabora com as investigações para elucidação da ocorrência em Cachoeiro do Itapemirim.
PM
Já a Polícia Militar também informou, por nota, que realiza policiamento ostensivo diariamente em todo o município de Cachoeiro de Itapemirim, agindo de forma preventiva e repressiva.
INVESTIGAÇÃO
Todos os casos estão sendo investigados pela Departamento Espelicalizado de Investigações Criminais (DEIC). A assessoria de comunicação da Polícia Civil foi procurada para saber como estão as investigações e se já tem alguma pista dos envolvidos, e ainda se as imagens de câmeras foram adquiridas.
Por meio de nota, a assessoria respondeu que orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação. Se não teve detido em flagrante pela Policia Militar e a vítima registrou o boletim na Delegacia, o caso será investigado pela Polícia Civil.
A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos.
OUTROS ASSALTOS
08/03 - Por volta das 19h bandidos armados assaltaram três clientes na Caixa Econômica Federal da Praça Jerônimo Monteiro no Centro. Eles pegaram dinheiro, aparelhos celulares
11/03 – Clientes foram assaltados durante a noite. Eles estavam no terminal de caixas eletrônicos. Não foi informado o valor e o que foi levado pelos bandidos.
12/03 - Dois clientes, que estavam na Caixa Econômica Federal da Praça Jerônimo Monteiro no Centro foram abordados por um bandido armado. Ele fugiu de táxi levando R$ 1,5 mil de um cliente e R$ 500 do outro.
13/03 - Agencia da Caixa Econômica Federal da Praça Jerônimo Monteiro, no Centro, reduz horário do auto atendimento. Antes o local fechava às 22h e agora às 19h.

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