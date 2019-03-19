De novo: cliente é assaltado dentro de banco em Cachoeiro

O cliente estava sacando dinheiro quando foi abordado pelos bandidos Crédito: Reprodução Google Maps

Pela quarta vez em menos de dez dias, clientes que estavam dentro do local onde ficam os caixas eletrônicos de banco foram assaltados em Cachoeiro de Itapemirim . Desta vez, a vítima estava em uma agência do Banco do Brasil, na Rua Costa Pereira, no Centro da cidade, na noite de segunda-feira (18). Os outros assaltos anteriores aconteceram do outro lado da rua, na agência da Caixa.

O cliente contou para a Polícia Militar que estava no banco por volta das 21h para sacar dinheiro. Ele foi surpreendido pelos assaltantes, um deles armado, que o renderam e levaram o celular e uma mochila com documentos. Não foi informado se os bandidos levaram dinheiro da vítima.

Antes de sair do banco, os bandidos mandaram a vítima se virar de costas e ele não conseguiu ver se eles fugiram a pé ou em algum veículo.

BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil informou, por meio de nota, que trabalha com o objetivo de evitar ações de criminosos. As unidades contam com monitoramento de segurança 24 horas e, quando identificadas ações criminosas em andamento, informa às autoridades policiais. O banco afirmou que colabora com as investigações para elucidação da ocorrência em Cachoeiro do Itapemirim.

PM

Já a Polícia Militar também informou, por nota, que realiza policiamento ostensivo diariamente em todo o município de Cachoeiro de Itapemirim, agindo de forma preventiva e repressiva.

INVESTIGAÇÃO

Todos os casos estão sendo investigados pela Departamento Espelicalizado de Investigações Criminais (DEIC). A assessoria de comunicação da Polícia Civil foi procurada para saber como estão as investigações e se já tem alguma pista dos envolvidos, e ainda se as imagens de câmeras foram adquiridas.

Por meio de nota, a assessoria respondeu que orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação. Se não teve detido em flagrante pela Policia Militar e a vítima registrou o boletim na Delegacia, o caso será investigado pela Polícia Civil.

A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos.

OUTROS ASSALTOS

08/03 - Por volta das 19h Por volta das 19h bandidos armados assaltaram três clientes na Caixa Econômica Federal da Praça Jerônimo Monteiro no Centro. Eles pegaram dinheiro, aparelhos celulares

11/03 – Clientes foram assaltados durante a noite . Eles estavam no terminal de caixas eletrônicos. Não foi informado o valor e o que foi levado pelos bandidos.

12/03 - Dois clientes, que estavam na Caixa Econômica Federal da Praça Jerônimo Monteiro no Centro foram abordados por um bandido armado. Ele fugiu de táxi levando R$ 1,5 mil de um cliente e R$ 500 do outro.