Apontado como um dos suspeitos mais procurados por roubo de café e gado do Espírito Santo , um homem de 29 anos foi preso na região de Mutrapeba, zona rural de Fundão . Luiz Fernando Oliveira Martins também era procurado por homicídio contra uma adolescente no município da Serra. A prisão ocorreu no dia 14 de junho deste ano, na segunda fase da Operação Aroma, mas só foi divulgada nesta terça-feira (27).

Deflagrada em junho de 2023, a Operação Aroma visa combater crimes patrimoniais cometidos em regiões rurais do Estado. A ação policial, que é um complemento da Operação Colheita, reúne diversas unidades do interior capixaba e a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Rurais (DERCR).

Titular da Delegacia de Polícia de Fundão, Rodrigo Peçanha explicou que as denúncias contra o suspeito começaram a surgir em fevereiro, após uma série de invasões a propriedades. Em uma das ocasiões, foram furtadas 15 cabeças de gado e 15 sacas de café. Houve ainda a subtração de veículos, eletrodomésticos (como televisão e micro-ondas) e de máquinas agrícolas de pequeno porte.

Your browser does not support the audio element. De café a gado: suspeito que aterrorizava produtores rurais é preso no ES

Suspeito foi preso com a ajuda de um drone na zona rural de Fundão Crédito: Polícia Civil do ES

"Há cerca de duas semanas, esse mesmo indivíduo foi preso por tráfico e também por homicídio, inclusive com requintes de crueldade. Ele tirou a vida de uma adolescente com mais de 20 facadas, mas ainda estava solto e cometendo uma série de crimes em Fundão, com a ajuda de um comparsa", destacou.

De acordo com o delegado, o roubo de gado era realizado sobretudo de madrugada, com o uso de uma caminhonete própria para o transporte – e que, provavelmente, também foi fruto de um furto. Ele afirmou ainda que um dos produtores rurais foi vítima de Luiz Fernando pelo menos cinco vezes.

"Conseguimos um mandado de prisão preventiva e como a região [da zona rural de Fundão] é de difícil acesso, usamos um drone, efetuamos o cerco e conseguimos localizá-lo. O comparsa havia deixado o local onde eles estavam uma semana antes, então continuamos em busca do segundo suspeito" Rodrigo Peçanha - Titular da Delegacia de Polícia de Fundão

A corporação destacou ainda que Luiz Fernando Oliveira é investigado pelos crimes de ameaça, furto qualificado, violação de domicílio, roubo majorado e violência contra a mulher, além de responder pelo homicídio. Segundo a Polícia Civil, o homem foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Primeira fase da Aroma

O crime ocorreu em 2021, no distrito de Jacupemba, em Aracruz, Norte do Estado Crédito: Ariele Rui

O titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, Leandro Sperandio, explicou que o crime ocorreu durante o período da colheita do café no município. Segundo ele, a organização criminosa era composta por suspeitos tanto do Norte do Estado, quanto por criminosos de São Pedro, em Vitória.

"Chegaram gritando que eram policiais e renderam a família proprietária do imóvel e aqueles que lá trabalhavam. Ao todo, foram 10 vítimas. E qual era o objetivo? Roubar café já pronto para venda, maquinários agrícolas, entre outros. Eles conseguiram roubar 57 sacas de café e venderam para um estabelecimento – conseguimos, inclusive, resgatar o comprovante da venda", afirmou.

"Um deles tinha a informação da propriedade, da dinâmica do local, e teve essa ideia do crime. Acreditamos que dois tenham sido os principais mentores: um tio e o sobrinho. Eles arrumaram um grupo armado de Linhares e um de Vitória para resolver a questão da logística. Depois, iniciaram a conversa com um comprador de café antes do roubo e observaram a cotação. Sabendo que cometeriam o crime, pré-agendaram a venda para o dia seguinte. Horas após o roubo, já venderam o café, avaliado em R$23 mil " Leandro Sperandio - Titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz

Participaram da coletiva (em ordem) superintendente da Regional Norte, delegado-geral, além dos delegados de Fundão e Aracruz Crédito: Reprodução | Polícia Civil