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Em Fundão

De café a gado: suspeito que aterrorizava produtores rurais é preso no ES

Luiz Fernando Oliveira Martins, de 29 anos, também era procurado por homicídio contra uma adolescente na Serra; operação da PC ainda prendeu outro suspeito por roubo de café, em Aracruz
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

27 jun 2023 às 19:02

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 19:02

Apontado como um dos suspeitos mais procurados por roubo de café e gado do Espírito Santo, um homem de 29 anos foi preso na região de Mutrapeba, zona rural de Fundão. Luiz Fernando Oliveira Martins também era procurado por homicídio contra uma adolescente no município da Serra. A prisão ocorreu no dia 14 de junho deste ano, na segunda fase da Operação Aroma, mas só foi divulgada nesta terça-feira (27).
Deflagrada em junho de 2023, a Operação Aroma visa combater crimes patrimoniais cometidos em regiões rurais do Estado. A ação policial, que é um complemento da Operação Colheita, reúne diversas unidades do interior capixaba e a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Rurais (DERCR).
Titular da Delegacia de Polícia de Fundão, Rodrigo Peçanha explicou que as denúncias contra o suspeito começaram a surgir em fevereiro, após uma série de invasões a propriedades. Em uma das ocasiões, foram furtadas 15 cabeças de gado e 15 sacas de café. Houve ainda a subtração de veículos, eletrodomésticos (como televisão e micro-ondas) e de máquinas agrícolas de pequeno porte.
De café a gado: suspeito que aterrorizava produtores rurais é preso no ES
Suspeito foi preso com a ajuda de um drone na zona rural de Fundão
Suspeito foi preso com a ajuda de um drone na zona rural de Fundão Crédito: Polícia Civil do ES
"Há cerca de duas semanas, esse mesmo indivíduo foi preso por tráfico e também por homicídio, inclusive com requintes de crueldade. Ele tirou a vida de uma adolescente com mais de 20 facadas, mas ainda estava solto e cometendo uma série de crimes em Fundão, com a ajuda de um comparsa", destacou.
De acordo com o delegado, o roubo de gado era realizado sobretudo de madrugada, com o uso de uma caminhonete própria para o transporte – e que, provavelmente, também foi fruto de um furto. Ele afirmou ainda que um dos produtores rurais foi vítima de Luiz Fernando pelo menos cinco vezes. 
"Conseguimos um mandado de prisão preventiva e como a região [da zona rural de Fundão] é de difícil acesso, usamos um drone, efetuamos o cerco e conseguimos localizá-lo. O comparsa havia deixado o local onde eles estavam uma semana antes, então continuamos em busca do segundo suspeito"
Rodrigo Peçanha - Titular da Delegacia de Polícia de Fundão
A corporação destacou ainda que Luiz Fernando Oliveira é investigado pelos crimes de ameaça, furto qualificado, violação de domicílio, roubo majorado e violência contra a mulher, além de responder pelo homicídio. Segundo a Polícia Civil, o homem foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Primeira fase da Aroma

Durante uma coletiva de imprensa nesta terça (27), a Polícia Civil ainda deu detalhes sobre a primeira fase da Operação Aroma, que investigou uma invasão na comunidade Rio Francês, no distrito de Jacupemba, em Aracruz, região Norte do Estado. O fato ocorreu no dia 22 de abril de 2021, quando três irmãos e os funcionários de uma fazenda foram feitos reféns por oito criminosos. 
O crime ocorreu na propriedade que fica em Córrego Guaxima
O crime ocorreu em 2021, no distrito de Jacupemba, em Aracruz, Norte do Estado Crédito: Ariele Rui
O titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, Leandro Sperandio, explicou que o crime ocorreu durante o período da colheita do café no município. Segundo ele, a organização criminosa era composta por suspeitos tanto do Norte do Estado, quanto por criminosos de São Pedro, em Vitória. 
"Chegaram gritando que eram policiais e renderam a família proprietária do imóvel e aqueles que lá trabalhavam. Ao todo, foram 10 vítimas. E qual era o objetivo? Roubar café já pronto para venda, maquinários agrícolas, entre outros. Eles conseguiram roubar 57 sacas de café e venderam para um estabelecimento – conseguimos, inclusive, resgatar o comprovante da venda", afirmou.
"Um deles tinha a informação da propriedade, da dinâmica do local, e teve essa ideia do crime. Acreditamos que dois tenham sido os principais mentores: um tio e o sobrinho. Eles arrumaram um grupo armado de Linhares e um de Vitória para resolver a questão da logística. Depois, iniciaram a conversa com um comprador de café antes do roubo e observaram a cotação. Sabendo que cometeriam o crime, pré-agendaram a venda para o dia seguinte. Horas após o roubo, já venderam o café, avaliado em R$23 mil "
Leandro Sperandio - Titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz
Coletiva de imprensa com superintendente de Polícia Regional Norte, delegado-geral da PC, além dos delegados de Fundão e Aracruz, respectivamente
Participaram da coletiva (em ordem) superintendente da Regional Norte, delegado-geral, além dos delegados de Fundão e Aracruz Crédito: Reprodução | Polícia Civil
Dos oito suspeitos, conforme apontou Sperandio, cinco foram identificados e três estão foragidos: o tio, de 52 anos, que tinha passagem por homicídio; o sobrinho, de 30; e um comparsa, de 32. Outro suspeito, de 24 anos, foi preso no dia 16 de junho. As identidades dos criminosos não foram divulgadas.

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