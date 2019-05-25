Criminosos roubam carro e levam vestido de noiva em Vitória

Criminosos roubam carro e levam vestido de noiva da vítima, ES Crédito: Paulo Cordeiro

Uma comerciante teve o carro levado em um assalto no Centro de Vitória nesta sexta-feira (24). Dentro do veículo estavam pertences dela e do marido, além de um vestido de noiva e terno alugados que foram usados no casamento dela no último sábado (18). Ninguém foi preso ainda.

A vítima é de Brejetuba e foi para Vitória justamente para devolver as roupas alugadas. Ela e o marido foram surpreendidos por dois assaltantes no fim da tarde, próximo ao Parque Moscoso , depois de entregarem um vestido de dama de honra em uma loja próxima.

"Eu vim devolver o vestido de noiva do meu casamento e o terno do meu pai, que foram alugados, mas fui abordada. Colocaram a arma na cabeça, pediram os celulares e para sair do carro", contou a comerciante, que preferiu não se identificar.

Mesmo com o susto, a comerciante acredita que teve um livramento por não ter sido baleada. "Estou muito aliviada e grata a Deus.

CARRO FOI ABANDONADO

O veículo foi encontrado abandonado no mesmo bairro onde aconteceu o assalto, poucas horas depois. Ele estava trancado, mas pela janela era possível ver que os criminosos deixaram vários objetos revirados.

O casal foi para a 1ª Delegacia de Vitória e prestaram depoimento à Polícia Civil . Nenhum suspeito foi localizado.