Criminosos roubam carro e levam vestido de noiva em Vitória

Uma comerciante teve o carro levado em um assalto no Centro de Vitória nesta sexta-feira (24). Dentro do veículo estavam pertences dela e do marido, além de um vestido de noiva e terno alugados que foram usados no casamento dela no último sábado (18). Ninguém foi preso ainda.
A vítima é de Brejetuba e foi para Vitória justamente para devolver as roupas alugadas. Ela e o marido foram surpreendidos por dois assaltantes no fim da tarde, próximo ao Parque Moscoso, depois de entregarem um vestido de dama de honra em uma loja próxima.
"Eu vim devolver o vestido de noiva do meu casamento e o terno do meu pai, que foram alugados, mas fui abordada. Colocaram a arma na cabeça, pediram os celulares e para sair do carro", contou a comerciante, que preferiu não se identificar.
Mesmo com o susto, a comerciante acredita que teve um livramento por não ter sido baleada. "Estou muito aliviada e grata a Deus.
CARRO FOI ABANDONADO
O veículo foi encontrado abandonado no mesmo bairro onde aconteceu o assalto, poucas horas depois. Ele estava trancado, mas pela janela era possível ver que os criminosos deixaram vários objetos revirados.
O casal foi para a 1ª Delegacia de Vitória e prestaram depoimento à Polícia Civil. Nenhum suspeito foi localizado.
Dentro do veículo foram deixados o vestido e o terno alugados. Entretanto, levaram documentos dela, uma quantia em dinheiro, o celular do esposo, uma mochila e um relógio.