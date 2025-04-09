Dois irmãos foram mortos com cerca de 10 tiros na madrugada desta quarta-feira (9). O duplo homicídio aconteceu no bairro Bom Pastor, em Viana. Segundo informações do boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar, as vítimas foram identificadas como Dagner Inocente Simmer, de 24 anos, e Werleyson Inocente Simmer, de 33 anos.
De acordo com apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, testemunhas contaram para a polícia que dois homens pararam na rua, gritaram que eram policiais, arrombaram o portão e invadiram a casa dos irmãos.
Ainda conforme as testemunhas, os atiradores estavam encapuzados e foram vistos fugindo pela rua logo após cometer o crime.
Os irmãos foram baleados no peito, costas, abdômen e cabeça.
Dagner já foi preso em março de 2020, após trocar tiros com policiais militares durante uma perseguição em Cariacica. Na época, uma arma e munição foram apreendidas, e um suspeito, que estava com ele no momento, foi baleado. Ele foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça em junho de 2021.
Criminosos invadem casa e matam irmãos a tiros em Viana
Na manhã desta quarta-feira, policiais civis estiveram no local do crime e conversaram com parentes das vítimas.
Mãe estava em velório de irmão quando recebeu notícia
A mãe dos rapazes estava no velório de um irmão no interior do Espírito Santo e voltou para Viana quando recebeu a notícia da morte dos filhos. Ela foi ouvida pelos investigadores, mas preferiu não dar entrevista para a reportagem da TV Gazeta. Contou que não sabe quem cometeu o crime e que Dagner é pai de uma menina de apenas 5 meses.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana.
* Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta.