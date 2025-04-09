Irmãos foram mortos dentro de casa em Viana Crédito: Deyvison Reis

Dois irmãos foram mortos com cerca de 10 tiros na madrugada desta quarta-feira (9). O duplo homicídio aconteceu no bairro Bom Pastor, em Viana . Segundo informações do boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar , as vítimas foram identificadas como Dagner Inocente Simmer, de 24 anos, e Werleyson Inocente Simmer, de 33 anos.

De acordo com apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, testemunhas contaram para a polícia que dois homens pararam na rua, gritaram que eram policiais, arrombaram o portão e invadiram a casa dos irmãos.

Ainda conforme as testemunhas, os atiradores estavam encapuzados e foram vistos fugindo pela rua logo após cometer o crime.

Os irmãos foram baleados no peito, costas, abdômen e cabeça.

Dagner já foi preso em março de 2020, após trocar tiros com policiais militares durante uma perseguição em Cariacica . Na época, uma arma e munição foram apreendidas, e um suspeito, que estava com ele no momento, foi baleado. Ele foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça em junho de 2021.

Your browser does not support the audio element. Criminosos invadem casa e matam irmãos a tiros em Viana

Na manhã desta quarta-feira, policiais civis estiveram no local do crime e conversaram com parentes das vítimas.

Mãe estava em velório de irmão quando recebeu notícia

A mãe dos rapazes estava no velório de um irmão no interior do Espírito Santo e voltou para Viana quando recebeu a notícia da morte dos filhos. Ela foi ouvida pelos investigadores, mas preferiu não dar entrevista para a reportagem da TV Gazeta. Contou que não sabe quem cometeu o crime e que Dagner é pai de uma menina de apenas 5 meses.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana.