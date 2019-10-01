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Em Vila Velha

Criminosos instalam "chupa-cabra" em caixa eletrônico na Praia da Costa

Situação ocorreu na agência do Banco do Brasil, na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 10:53

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

01 out 2019 às 10:53
Criminosos instalaram um "chupa-cabra" em caixa eletrônico de uma agência do Banco do Brasil na tentativa de capturar dados pessoais de clientes Crédito: Reprodução/Google Maps
Quem precisou utilizar os serviços de autoatendimento da agência do Banco do Brasil, na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (31), teve de ter paciência. Isso porque os terminais de autoatendimento da unidade foram propositalmente bloqueados na tentativa de aplicar um golpe.
Um dos que identificaram a situação atípica foi o cliente Antônio Carlos, como quis ser identificado, e que teve de ir até o interior da agência para realizar os serviços bancários.
"Cheguei para utilizar os terminais de autoatendimento e eles estavam isolados pelo banco. Todo mundo que chegava para usar hoje segunda) cedo era direcionado para os caixas físicos da agência, o que gerou insatisfação e demora, pois a fila e o tempo de atendimento só aumentavam", explicou.
Antônio Carlos não foi lesado com a tentativa de golpe, mas acredita que outras pessoas possam ter caído. "Fui hoje cedo, mas esse 'chupa-cabra' deve ter sido instalado no final de semana. Os criminosos bloquearam as entradas dos cartões nos terminais, forçando com que as pessoas utilizassem o único que não foi bloqueado, onde estava instalado o mecanismo para capturar as senhas", detalhou.

BANCO DO BRASIL

Por meio da assessoria de imprensa, o Banco do Brasil confirmou a tentativa de golpe nos terminais e informou estar colaborando com a investigação policial para a elucidação do caso. O banco, contudo, não especificou a quantidade de terminais existentes na agência da Hugo Musso e também não mencionou se algum cliente teve informações sigilosas clonadas pelos criminosos.
Em nota, o Banco do Brasil ainda reforçou que mantém a segurança das agências atualizadas para evitar fraudes."
"O Banco do Brasil mantém estrutura dedicada à prevenção a fraudes e apta a detectar a atuação de golpistas por meio de sistemas e soluções de segurança. Quando detecta esse tipo de ocorrência, o Banco noticia as autoridades competentes e colabora com as investigações por meio do repasse de subsídios no seu âmbito de atuação", diz a nota.
A reportagem também procurou a assessoria da Polícia Civil, que informou não ter registrado ocorrência sobre esse incidente nesta segunda-feira (30).

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