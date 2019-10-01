Criminosos instalam "chupa-cabra" em caixa eletrônico na Praia da Costa

Criminosos instalaram um "chupa-cabra" em caixa eletrônico de uma agência do Banco do Brasil na tentativa de capturar dados pessoais de clientes Crédito: Reprodução/Google Maps

Quem precisou utilizar os serviços de autoatendimento da agência do Banco do Brasil, na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (31), teve de ter paciência. Isso porque os terminais de autoatendimento da unidade foram propositalmente bloqueados na tentativa de aplicar um golpe.

Um dos que identificaram a situação atípica foi o cliente Antônio Carlos, como quis ser identificado, e que teve de ir até o interior da agência para realizar os serviços bancários.

"Cheguei para utilizar os terminais de autoatendimento e eles estavam isolados pelo banco. Todo mundo que chegava para usar hoje segunda) cedo era direcionado para os caixas físicos da agência, o que gerou insatisfação e demora, pois a fila e o tempo de atendimento só aumentavam", explicou.

Antônio Carlos não foi lesado com a tentativa de golpe, mas acredita que outras pessoas possam ter caído. "Fui hoje cedo, mas esse 'chupa-cabra' deve ter sido instalado no final de semana. Os criminosos bloquearam as entradas dos cartões nos terminais, forçando com que as pessoas utilizassem o único que não foi bloqueado, onde estava instalado o mecanismo para capturar as senhas", detalhou.

BANCO DO BRASIL

Por meio da assessoria de imprensa, o Banco do Brasil confirmou a tentativa de golpe nos terminais e informou estar colaborando com a investigação policial para a elucidação do caso. O banco, contudo, não especificou a quantidade de terminais existentes na agência da Hugo Musso e também não mencionou se algum cliente teve informações sigilosas clonadas pelos criminosos.

Em nota, o Banco do Brasil ainda reforçou que mantém a segurança das agências atualizadas para evitar fraudes."

"O Banco do Brasil mantém estrutura dedicada à prevenção a fraudes e apta a detectar a atuação de golpistas por meio de sistemas e soluções de segurança. Quando detecta esse tipo de ocorrência, o Banco noticia as autoridades competentes e colabora com as investigações por meio do repasse de subsídios no seu âmbito de atuação", diz a nota.