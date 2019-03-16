Criminosos decretam toque de recolher em Tabuazeiro

Moradores de Tabuazeiro, em Vitória, acordaram na manhã deste sábado com a informação de um toque de recolher no bairro. A ordem teria partido de traficantes do Morro do Macaco, localizado na região. Com medo, os comerciantes não abriram a porta de seus estabelecimentos.
A suspeita é de que o toque de recolher tenha sido ordenado em razão da morte de um traficante no Morro da Conquista, em Vitória, durante um confronto com a Polícia Militar na noite desta sexta.
A Polícia Militar confirmou a situação no bairro e informou que enviou reforços, por meio da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), para conter a situação no local.