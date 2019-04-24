Norte do ES

Criminoso quebra algema e foge de delegacia em Linhares

Fuga aconteceu enquanto polícia confeccionava a ocorrência; suspeito segue foragido

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 19:52

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Um homem que já estava preso a uma barra de ferro por meio de algemas conseguiu fugir de dentro da Delegacia Regional de Linhares, na noite de segunda-feira (22). A fuga aconteceu enquanto a Polícia Militar confeccionava a ocorrência de estelionato, crime pelo qual o criminoso foi acusado.
De acordo com informações da PM, ele conseguiu abrir as algemas que o prendia e, assim, fugir. Apesar das buscas realizadas na região, o suspeito não foi novamente localizado pelos policiais. Quem puder contribuir com informações do paradeiro dele deve ligar para o Disque-Denúncia (181) ou entrar no site www.disquedenuncia181.es.gov.br.

