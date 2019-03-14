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Crime

Crime em Vitória: bandidos invadem restaurante em Jardim Camburi

Dupla atacou na madrugada e levou dinheiro, notebook e outros pertences da proprietária do estabelecimento

Publicado em 

14 mar 2019 às 19:02

Publicado em 14 de Março de 2019 às 19:02

Crédito: Reprodução
Dois bandidos arrombaram um restaurante localizado na Rua Ranulfo Barbosa dos Santos, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, na madrugada de terça-feira (12). Os criminosos fugiram levando notebook, objetos da proprietária do estabelecimento e uma quantia em dinheiro não informada.
Imagens do circuito de videomonitoramento do restaurante, divulgadas nesta quinta-feira (14), mostram um bandido arrombando a porta às 4h31. De acordo com a proprietária do estabelecimento, ele age com a ajuda de um comparsa. Dois minutos depois, um deles entra agachado e vai ao caixa.
Ele furtou uma quantia em dinheiro, um notebook e objetos pessoais da comerciante. Às 4h34, o bandido foge. A vítima suspeita que, na madrugada anterior, os mesmos arrombadores também invadiram uma loja de bolos que fica na mesma rua do bairro. A Polícia Militar foi acionada. O crime será registrado na Polícia Civil nesta quinta-feira.
O QUE DIZ A PM
Por meio de nota, a Polícia Militar informa que atua com patrulhamento preventivo realizado por meio de viaturas e motopatrulhas 24h por dia em todo o bairro Jardim Camburi. Ainda, diversas ações de policiamento ostensivo são desenvolvidas diariamente no local, como cercos táticos, visitas tranquilizadoras, pontos bases, blitz e abordagens a pessoas, veículos e coletivos.
"O comando da 12ª Companhia Independente reforça que está sempre a disposição de moradores e comerciantes para discutirem as ações de segurança desenvolvida na região e lembra que está sempre a disposição da comunidade através do Ciodes (190)", diz um trecho da nota.
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