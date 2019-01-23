Crime em Aracê: comércio fechado e moradores assustados

O empresário Gerson João Modolo, proprietário de uma pousada em Domingos Martins, foi morto com um golpe na cabeça, dentro de sua casa Crédito: Reprodução/Site Montanhas Capixabas

Domingos Martins, a reportagem do Gazeta Online foi à localidade e conversou com comerciantes e conhecidos de Gerson João Modolo, encontrado morto na manhã desta quarta-feira (23). Após a notícia do brutal assassinato de um empresário no Distrito de Aracê, em, a reportagem dofoi à localidade e conversou com comerciantes e conhecidos de Gerson João Modolo,na manhã desta quarta-feira (23).

Todas as pessoas ouvidas pela reportagem disseram que Gerson era tranquilo e desconhecem que o empresário teria problema com alguém. Além da tristeza pelo assassinato, moradores da região estão assustados e com medo. Muitas lojas fecharam as portas.

Ainda de acordo com conhecidos da vítima, Gerson trabalhava em lavoura e possuía a pousada havia cerca de cinco anos.

O CRIME

Um empresário, dono de uma pousada localizada em Nossa Senhora do Carmo, no distrito de Aracê, em Domingos Martins , foi morto com uma pancada na cabeça dentro da própria casa. De acordo com informações da Polícia Civil, Gerson João Modolo foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (23) e, ao lado do corpo, o autor do crime deixou uma mensagem escrita com sangue.

À equipe do site de notícias Montanhas Capixabas , a Polícia Civil informou ainda que Gerson estava sozinho em casa pois a esposa teria ido levar a filha em outra cidade, na terça-feira (22) à noite. O corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (23) e a suspeita é de que ele tenha sido morto com uma paulada na cabeça.





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MENSAGEM COM SANGUE

Assassino de empresário deixou uma mensagem escrita com sangue próximo ao corpo da vítima Crédito: Reprodução/Site Montanhas Capixabas

Ao lado do corpo da vítima, o assassino escreveu, com sangue, a frase: "Se você não pode me pagar em dinheiro, me paga com a vida".

O corpo do empresário foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cachoeiro de Itapemirim e a Polícia Civil está apurando o caso.