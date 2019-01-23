Crime em Aracê: comércio fechado e moradores assustados

Após a notícia do brutal assassinato de um empresário no Distrito de Aracê, em Domingos Martins, a reportagem do Gazeta Online foi à localidade e conversou com comerciantes e conhecidos de Gerson João Modolo, encontrado morto na manhã desta quarta-feira (23).
Todas as pessoas ouvidas pela reportagem disseram que Gerson era tranquilo e desconhecem que o empresário teria problema com alguém. Além da tristeza pelo assassinato, moradores da região estão assustados e com medo. Muitas lojas fecharam as portas.
Ainda de acordo com conhecidos da vítima, Gerson trabalhava em lavoura e possuía a pousada havia cerca de cinco anos.
O CRIME
Um empresário, dono de uma pousada localizada em Nossa Senhora do Carmo, no distrito de Aracê, em Domingos Martins, foi morto com uma pancada na cabeça dentro da própria casa. De acordo com informações da Polícia Civil, Gerson João Modolo foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (23) e, ao lado do corpo, o autor do crime deixou uma mensagem escrita com sangue.
À equipe do site de notícias Montanhas Capixabas, a Polícia Civil informou ainda que Gerson estava sozinho em casa pois a esposa teria ido levar a filha em outra cidade, na terça-feira (22) à noite. O corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (23) e a suspeita é de que ele tenha sido morto com uma paulada na cabeça.
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MENSAGEM COM SANGUE
Ao lado do corpo da vítima, o assassino escreveu, com sangue, a frase: "Se você não pode me pagar em dinheiro, me paga com a vida".
O corpo do empresário foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cachoeiro de Itapemirim e a Polícia Civil está apurando o caso.