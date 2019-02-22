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Crime em Domingos Martins

Crime em Aracê: assassinato de empresário ainda é mistério

O dono de pousada, Gerson João Modolo, foi encontrado morto dentro da própria casa, em Domingos Martins. Ao lado do corpo foi encontrado uma mensagem escrita com sangue

Publicado em 

21 fev 2019 às 22:26

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 22:26

O empresário Gerson João Modolo, proprietário de uma pousada em Domingos Martins, foi morto com um golpe na cabeça, dentro de sua casa Crédito: Reprodução/Site Montanhas Capixabas
Considerado um lugar tranquilo para se viver, o distrito de Aracê, localizado em Domingos Martins, foi palco de um crime bárbaro que chocou toda a cidade. No dia 23 de janeiro, o dono de pousada, Gerson João Modolo, foi brutalmente assassinado dentro de casa. A frieza era tanta que, com o próprio sangue do empresário, o autor do crime ainda deixou um recado no chão do local do crime, próximo ao corpo da vítima: "Se você não pode me pagar em dinheiro, me paga com a vida". 
> Aracê: mulher encontra corpo do marido no aniversário de casamento
DOIS CELULARES APREENDIDOS
De acordo com o delegado responsável pela investigação do caso, Geraldo Peçanha, duas pessoas que foram citadas por testemunhas, durante depoimento na Delegacia de Polícia de Domingos Martins, tiveram os celulares apreendidos para serem periciados. O delegado reforça, no entanto, que oficialmente essas pessoas não são consideradas suspeitas pela polícia. 
> Comerciante é morto a tiros em oficina na Serra
"Ninguém foi detido. Só cumprimos buscas e apreensões. Agora temos que aguardar o resultado de perícia", disse Peçanha. 
O delegado disse ainda que não descarta nenhuma linha de investigação para o crime, que ainda permanece sem solução.
O CRIME
Gerson estava sozinho em casa já que a esposa teria ido levar a filha em outra cidade, no anterior ao crime. Ao retornar para casa, a mulher encontrou o corpo do marido. 
MENSAGEM COM SANGUE
Assassino de empresário deixou uma mensagem escrita com sangue próximo ao corpo da vítima Crédito: Reprodução/Site Montanhas Capixabas
Ao lado do corpo da vítima, o assassino escreveu, com sangue, a frase: "Se você não pode me pagar em dinheiro, me paga com a vida".
MORADORES ASSUSTADOS
Vizinhos disseram que a vítima era tranquila e que desconheciam algum problema que Gerson teria com alguém. Ainda de acordo com pessoas ouvidas pela reportagem, Gerson trabalhava em lavoura e possuía a pousada havia cerca de cinco anos.
> Empresa que faz marmitas para presídios é alvo de criminosos em Cariacica
MULHER ENCONTROU CORPO DO MARIDO NO ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO
Em uma sequência de dor diante de um crime tão brutal e ainda ser a primeira a encontrar o corpo do marido, a esposa do empresário Gerson João Modolo, 47 anos, assassinado no Distrito de Aracê, em Domingos Martins, faz outra triste revelação: na quarta-feira, dia 23 de janeiro, o casal completaria 20 anos de união. Mas na data que seria de comemoração, Vivian Cezati Modolo encontrou o corpo do marido, ensaguentado, ao chegar à casa em que moravam.
> Moradores assustados em Aracê
Emocionada, a esposa contou que, na terça-feira (22), passou o dia todo com a filha, de 19 anos, em uma mudança para a cidade de Castelo, onde a jovem faz faculdade de Direito. Quando retornou para casa, em Aracê, encontrou o corpo do marido.
Ela contou à reportagem que Gerson era uma pessoa pacata e a família Modolo, tradicional na região, é muito conhecida pela simplicidade e trabalho no campo.
Ele era um cara caseiro, trabalhador. Muito conhecido. Vivia para trabalhar na roça. Até agora estou sem acreditar no que aconteceu. Parece que estou num pesadelo
A família contou que a casa onde o crime aconteceu fica no mesmo terreno da pousada da qual Gerson era dono havia cinco anos. “Estávamos até pensando mesmo em instalar câmeras. Lá tem outras pousadas, mas está crescendo agora. A estrada ainda é de chão e ninguém ouviu nada”, contou Vivian.
 

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