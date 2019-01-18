Crianças recebiam dinheiro para embalar maconha em São Mateus

Crianças foram encaminhadas ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de São Mateus com as respectivas mães Crédito: Reprodução

Três crianças foram encontradas embalando maconha no quarto de uma casa no bairro Cacique II, em São Mateus , no Norte do Estado. Duas delas, uma de sete e outra de nove anos, são netas de uma mulher que foi presa por tráfico de drogas, minutos antes, durante um patrulhamento feito na noite desta quinta-feira (17). A terceira criança, de 12 anos, é sobrinha da mesma acusada.

Segundo relato das próprias crianças, que estavam sentadas no chão, elas recebiam R$ 4 para fazerem o embalo da droga. Segundo consta na ocorrência, as crianças foram encaminhadas ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de São Mateus com as respectivas mães. No local, elas aguardaram a chegada de funcionárias do Conselho Tutelar, mas, segundo nota da Polícia Civil, elas já foram reintegradas às famílias.

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PATRULHAMENTO

A descoberta do caso se deu após os policiais avistarem dois indivíduos negociando a compra de entorpecentes com a mulher que, ao perceber a chegada da viatura, saiu andando pela Rua Paraju e ficou parada em frente à residência. Ambos os homens têm 20 anos e portavam, ao todo, dez buchas de maconha. Já a mulher, de 47 anos, cuspiu mais uma bucha da droga durante a averiguação pessoal.

Logo em seguida, os policiais perceberam, na entrada da casa, a presença de mais substâncias ilícitas prontas para venda. Durante a revista no local, os policiais também encontraram três gaiolas com pássaros silvestres e um pote de achocolatado com substância semelhante a cocaína e dianabol, um tipo de anabolizante. Além de um revólver calibre 38 municiado com quatro munições, um caderno com diversas anotações referentes ao controle de vendas do tráfico e R$ 1.267,40.

De acordo com a Polícia Militar, os três foram conduzidos em viaturas separadas e deixados aos cuidados do delegado de plantão. Segundo nota da Polícia Civil, enviada na manhã desta sexta-feira (18), a mulher foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória de Colatina, no Noroeste do Estado.