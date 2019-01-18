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Tráfico

Crianças recebiam dinheiro para embalar maconha em São Mateus

Menores são familiares de mulher detida por tráfico de drogas em São Mateus

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 12:42

Publicado em 

18 jan 2019 às 12:42
Crianças foram encaminhadas ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de São Mateus com as respectivas mães Crédito: Reprodução
Três crianças foram encontradas embalando maconha no quarto de uma casa no bairro Cacique II, em São Mateus, no Norte do Estado. Duas delas, uma de sete e outra de nove anos, são netas de uma mulher que foi presa por tráfico de drogas, minutos antes, durante um patrulhamento feito na noite desta quinta-feira (17). A terceira criança, de 12 anos, é sobrinha da mesma acusada.
Segundo relato das próprias crianças, que estavam sentadas no chão, elas recebiam R$ 4 para fazerem o embalo da droga. Segundo consta na ocorrência, as crianças foram encaminhadas ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de São Mateus com as respectivas mães. No local, elas aguardaram a chegada de funcionárias do Conselho Tutelar, mas, segundo nota da Polícia Civil, elas já foram reintegradas às famílias.
Crianças recebiam dinheiro para embalar maconha em São Mateus
PATRULHAMENTO
A descoberta do caso se deu após os policiais avistarem dois indivíduos negociando a compra de entorpecentes com a mulher que, ao perceber a chegada da viatura, saiu andando pela Rua Paraju e ficou parada em frente à residência. Ambos os homens têm 20 anos e portavam, ao todo, dez buchas de maconha. Já a mulher, de 47 anos, cuspiu mais uma bucha da droga durante a averiguação pessoal.
Logo em seguida, os policiais perceberam, na entrada da casa, a presença de mais substâncias ilícitas prontas para venda. Durante a revista no local, os policiais também encontraram três gaiolas com pássaros silvestres e um pote de achocolatado com substância semelhante a cocaína e dianabol, um tipo de anabolizante. Além de um revólver calibre 38 municiado com quatro munições, um caderno com diversas anotações referentes ao controle de vendas do tráfico e R$ 1.267,40.
De acordo com a Polícia Militar, os três foram conduzidos em viaturas separadas e deixados aos cuidados do delegado de plantão. Segundo nota da Polícia Civil, enviada na manhã desta sexta-feira (18), a mulher foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória de Colatina, no Noroeste do Estado.
 

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