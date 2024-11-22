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Suspeito fugiu

Criança levada após mãe ser agredida em Vila Velha segue desaparecida

O pai das crianças é considerado o principal suspeito da tentativa de homicídio contra a balconista agredida. Ele levou os filhos após o crime

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 16:32

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

22 nov 2024 às 16:32
Mulher é ferida a marretada em Vila Velha
As agressões ocorreram dentro da casa onde a mulher morava com os dois filhos em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes
Três semanas depois, o menino de 3 anos, filho da balconista agredida com marretadas na cabeça, ainda não foi encontrado. O principal suspeito de levar a criança é o pai, que fugiu após a agressão ocorrida no dia 1º de novembro. A filha da vítima, que também havia sido levada, foi encontrada no dia 5 deste mês, abandonada em uma calçada em Rio Marinho, Vila Velha.
A mulher foi agredida dentro do próprio quarto em Ulisses Guimarães, no mesmo município, e segundo familiares, o suspeito do crime é o ex-marido dela, que teria fugido do local levando os dois filhos. A família está desesperada e em busca do menino. O pai das crianças também não foi encontrado. 
A menina foi abandonada na chuva em uma rua deserta e foi encontrada por uma dona de padaria. Ela chegou a ser levada para o Conselho Tutelar de Cobilândia, também em Vila Velha, e liberada para os cuidados dos familiares por volta das 11h. 
A mãe das crianças chegou a ficar internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e recebeu alta no final da manhã do dia 5 de novembro. Ela teve cortes profundos na cabeça.
Criança levada após mãe ser agredida em Vila Velha segue desaparecida
Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até a publicação desta reportagem, o suspeito de cometer o crime não foi detido e a criança não foi localizada. 
  • RELEMBRE O CRIME
  • A balconista de 23 anos foi atacada com marretas na cabeça dentro do próprio quarto durante a madrugada de sexta-feira (1º) no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Segundo familiares, o suspeito do crime é o ex-marido dela, que fugiu do local levando os dois filhos do casal — um menino de 3 anos e uma menina de 2.

  • A família da vítima contou à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que eles estavam separados havia dois meses e a relação era conturbada.

  • Após o crime, vizinhos relataram que viram o suspeito saindo da casa com as crianças. A mulher foi deixada ferida no local junto à arma utilizada.

  • Mesmo machucada, ela andou cerca de 500 metros para pedir ajuda ao pai e caiu pedindo socorro na calçada da residência dele. 

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