As agressões ocorreram dentro da casa onde a mulher morava com os dois filhos em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

Três semanas depois, o menino de 3 anos, filho da balconista agredida com marretadas na cabeça, ainda não foi encontrado. O principal suspeito de levar a criança é o pai, que fugiu após a agressão ocorrida no dia 1º de novembro. A filha da vítima, que também havia sido levada, foi encontrada no dia 5 deste mês , abandonada em uma calçada em Rio Marinho, Vila Velha

A mulher foi agredida dentro do próprio quarto em Ulisses Guimarães, no mesmo município, e segundo familiares, o suspeito do crime é o ex-marido dela, que teria fugido do local levando os dois filhos. A família está desesperada e em busca do menino. O pai das crianças também não foi encontrado.

A menina foi abandonada na chuva em uma rua deserta e foi encontrada por uma dona de padaria. Ela chegou a ser levada para o Conselho Tutelar de Cobilândia, também em Vila Velha, e liberada para os cuidados dos familiares por volta das 11h.

A mãe das crianças chegou a ficar internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e recebeu alta no final da manhã do dia 5 de novembro. Ela teve cortes profundos na cabeça.

Your browser does not support the audio element. Criança levada após mãe ser agredida em Vila Velha segue desaparecida

Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até a publicação desta reportagem, o suspeito de cometer o crime não foi detido e a criança não foi localizada.

RELEMBRE O CRIME

A balconista de 23 anos foi atacada com marretas na cabeça dentro do próprio quarto durante a madrugada de sexta-feira (1º) no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Segundo familiares, o suspeito do crime é o ex-marido dela, que fugiu do local levando os dois filhos do casal — um menino de 3 anos e uma menina de 2.





A família da vítima contou à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta , que eles estavam separados havia dois meses e a relação era conturbada.





, que eles estavam separados havia dois meses e a relação era conturbada. Após o crime, vizinhos relataram que viram o suspeito saindo da casa com as crianças. A mulher foi deixada ferida no local junto à arma utilizada.





Mesmo machucada, ela andou cerca de 500 metros para pedir ajuda ao pai e caiu pedindo socorro na calçada da residência dele.