Criança de 8 anos morre atropelada por carro em Vila Velha

Hevellyn Beatriz Braga Pereira, de 8 anos morreu atropelada por um veículo em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

TV Gazeta que a garota estava com a mãe e a irmã, de 2 anos, esperando um carro de aplicativo aceitar a corrida quando o acidente aconteceu. A menina identificada como Hevellyn Beatriz Braga Pereira, de 8 anos, morreu após ser atropelada por um carro na estrada Ayrton Senna, em Jabaeté, Vila Velha , nesta quarta-feira (17). Familiares contaram à reportagem daque a garota estava com a mãe e a irmã, de 2 anos, esperando um carro de aplicativo aceitar a corrida quando o acidente aconteceu.

Os parentes não souberam informar como foi o momento em que Hevellyn foi pega pelo carro. Porém, explicaram que a menina iria com a mãe ao médico, pois a irmã mais nova estava passando mal, conforme apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.

Segundo a família, a motorista do veículo que atropelou a menina levou a criança à Unidade de Pronto Atendimento Zilda Arns, localizada em Riviera da Barra, também na cidade canela-verde. Ao chegar no local, os médicos já constataram que Evelyn estava sem vida.

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