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Em Jabaeté

Criança de 8 anos morre atropelada por carro em Vila Velha

Familiares explicaram para a reportagem da TV Gazeta que a menina estava com a mãe e a irmã de 2 anos à espera de um veículo por aplicativo, quando ocorreu o atropelamento
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

17 jan 2024 às 18:42

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 18:42

Evelyn Beatriz, de 8 anos, esperava a mãe pedir um carro por aplicativo quando foi atropelada.
Hevellyn Beatriz Braga Pereira, de 8 anos morreu atropelada por um veículo em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal
A menina identificada como Hevellyn Beatriz Braga Pereira, de 8 anos, morreu após ser atropelada por um carro na estrada Ayrton Senna, em Jabaeté, Vila Velha, nesta quarta-feira (17). Familiares contaram à reportagem da TV Gazeta que a garota estava com a mãe e a irmã, de 2 anos, esperando um carro de aplicativo aceitar a corrida quando o acidente aconteceu.
Os parentes não souberam informar como foi o momento em que Hevellyn foi pega pelo carro. Porém, explicaram que a menina iria com a mãe ao médico, pois a irmã mais nova estava passando mal, conforme apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.
Segundo a família, a motorista do veículo que atropelou a menina levou a criança à Unidade de Pronto Atendimento Zilda Arns, localizada em Riviera da Barra, também na cidade canela-verde. Ao chegar no local, os médicos já constataram que Evelyn estava sem vida.
Criança de 8 anos morre atropelada por carro em Vila Velha
A Polícia Militar informou que a ocorrência está em andamento e não deu detalhes do caso. Já a Polícia Civil (PC), disse não ter sido acionada. 

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