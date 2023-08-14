Criança de 5 anos é levada ao hospital de Muqui após relatar abuso pelo pai

Uma criança de cinco anos deu entrada no hospital após relatar à mãe que foi estuprada pelo próprio pai, em Muqui, no Sul do Estado. Buscas foram realizadas pela Polícia Militar, após a equipe ser acionada na madrugada desta segunda-feira (14), mas o suspeito ainda não foi encontrado. O caso é investigado pela Delegacia de Muqui.

De acordo com a Polícia Militar, o homem de 29 anos ainda tentou coagir a mãe da criança quando soube que ela estava levando a vítima para o hospital. “Depois de saber que a mulher tinha seguido para o hospital com a menina, o homem teria realizado diversas ligações para a mãe com a intenção de coagi-la”, informou a corporação por nota.

Não há informações sobre o estado de saúde da criança. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Muqui e, por enquanto, detalhes da investigação não serão divulgados.