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Violência Sexual

Criança de 5 anos é levada ao hospital de Muqui após relatar abuso pelo pai

A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta segunda-feira (14), após a vítima dar entrada no hospital
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

14 ago 2023 às 17:54

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 17:54

Uma criança de cinco anos deu entrada no hospital após relatar à mãe que foi estuprada pelo próprio pai, em Muqui, no Sul do Estado. Buscas foram realizadas pela Polícia Militar, após a equipe ser acionada na madrugada desta segunda-feira (14), mas o suspeito ainda não foi encontrado. O caso é investigado pela Delegacia de Muqui.
De acordo com a Polícia Militar, o homem de 29 anos ainda tentou coagir a mãe da criança quando soube que ela estava levando a vítima para o hospital. “Depois de saber que a mulher tinha seguido para o hospital com a menina, o homem teria realizado diversas ligações para a mãe com a intenção de coagi-la”, informou a corporação por nota.
Não há informações sobre o estado de saúde da criança. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Muqui e, por enquanto, detalhes da investigação não serão divulgados.
A corporação destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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