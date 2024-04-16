Criança de 10 anos morre após ser atropelada por ônibus na Serra

Edgard Pereira Loures (destaque) morreu após ser atropelado por ônibus no bairro Cidade Continental, na Serra Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Uma criança de 10 anos, identificada como Edgard Pereira Loures, morreu após ser atropelada por um ônibus da linha 847 do Sistema Transcol no Setor Ásia, localizado no bairro Cidade Continental, na Serra . O caso aconteceu por volta das 12h40 desta terça-feira (16), quando o menino atravessava a rua após sair de uma loja de doces. Ele estava a caminho da escola.

Edgard estava perto do horário de entrar no colégio, onde estudava no período da tarde. Ele e os amigos decidiram comprar um doce em uma loja que fica perto da unidade de ensino, segundo apuração da TV Gazeta. No momento em que saíam do estabelecimento, o acidente aconteceu.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/191), mas morreu quando dentro da ambulância.

Em nota, a Polícia Civil informou que a perícia da Polícia Científica foi acionada e o corpo da vítima será encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia, para depois ser liberado pelos familiares. O condutor do veículo, um homem de 41 anos, foi conduzido à delegacia, conforme a Polícia Militar.

Edgard Pereira Loures tinha 10 anos e seguia para a escola com amigos quando foi atingido Crédito: Reprodução

Falta de sinalização

O motorista de ônibus Alexandre Ferreira reclamou da falta de sinalização, de quebra-molas e faixas de pedestres apagadas, em entrevista a repórter Any Cometti, da TV Gazeta. O condutor frisou que os ônibus e carros passam em alta velocidade pelas ruas e por espaços errados da vias do bairro. Isso porque, segundo Alexandre, faltam placas que indiquem o local correto a trafegar.

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), por nota, lamentou o acidente, mas disse que o motorista estava em velocidade compatível com a via quando a criança foi atropelada. "O ônibus da linha 847 realizava a curva para acessar a Rua Terceiro Mundo, Setor Ásia, em velocidade compatível com a via, quando, repentinamente, um jovem atravessou correndo a pista e acabou colidindo na lateral do coletivo. O SAMU foi acionado pelo motorista para socorrer a vítima", frisou.

Já a Prefeitura da Serra disse estar consternada com o ocorrido e se solidariza com os familiares e amigos da vítima. Em relação aos questionamentos, afirmou que uma equipe técnica será enviada ao local para avaliar possíveis melhorias na sinalização viária na região. "Informa ainda que está em andamento um estudo de revitalização da Avenida Terceiro Mundo, assim como de vias de outras regiões do município, com o objetivo de melhorar e preservar a segurança viária", contou.