Corpos de jovens desaparecidos são encontrados enterrados em Cariacica

De acordo com a Polícia Militar , a família recebeu informações sobre a localização dos corpos e equipes prosseguiram para buscas pelo local. Os dois foram encontrados amarrados e enterrados em uma cova rasa, com sinais de perfurações na região da cabeça.

Gustavo Martins Cordeiro, de 26 anos, e Elton Falcão Santos, de 28, estavam desaparecidos há dias Crédito: Acervo Pessoal

A perícia foi acionada. A Polícia Civil informou que a ocorrência segue em andamento e não há mais detalhes no momento.

Policiais e peritos estiveram no local onde os corpos foram localizados em Cariacica Crédito: João Brito

Desaparecimento

Gustavo Martins Cordeiro, de 26 anos, e Elton Falcão Santos, de 28, desapareceram após serem retirados de casa à força no bairro Antônio Ferreira Borges, região de Cariacica Sede, na última terça-feira (11).

De acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, os jovens são cunhados. Eles estavam no apartamento da irmã de Gustavo, que é esposa de Elton, no Residencial Limão, quando foram amarrados e amordaçados por criminosos armados e encapuzados. Os bandidos ainda levaram televisão, caixa de som e objetos pessoais das vítimas.

Segundo a mãe de Gustavo e sogra de Elton, a dona de casa Cirlene de Jesus Martins, a família viveu dias de angústia desde o desaparecimento. Os familiares das vítimas contam que os bandidos chegaram a mandar um aviso para os moradores do prédio antes de sequestrar os jovens.

“Teve uma mensagem no grupo do condomínio, que era para todo mundo entrar de volta para dentro de suas casas e todo mundo ficou assustado”, contou uma testemunha, que preferiu não se identificar.

Após o sequestro e desaparecimento de Gustavo e Elton, a família passou a ser torturada psicologicamente com fotos e vídeos, que seriam imagens dos rapazes mortos.

"Mandaram uma foto, meme, não sei, porque não cheguei a ver. Tava meu filho caído com tiro na cabeça e eles debochando" Cirlene de Jesus Martins - Mãe de Gustavo

Cirlene de Jesus Martins é mãe de Gustavo, um dos jovens até então desaparecidos Crédito: Oliveira Alves

A família afirma que os jovens tiveram envolvimento no tráfico de drogas, mas estavam trabalhando, longe da vida criminosa há dois anos. No entanto, desde que foram morar no local – que havia sido dominado por antigos rivais – eles passaram a ser ameaçados.