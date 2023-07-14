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Em cova rasa

Corpos de jovens desaparecidos são encontrados enterrados em Cariacica

Gustavo Martins Cordeiro e Elton Falcão Santos estavam desaparecidos desde a última terça (11); corpos foram localizados nesta sexta (14) e foi preciso do auxílio do Notaer para removê-los

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 16:45

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

14 jul 2023 às 16:45
Após quase três dias de busca e angústia, os jovens Gustavo Martins Cordeiro, de 26 anos, e Elton Falcão Santos, de 28, foram encontrados mortos no fim da manhã desta sexta-feira (14), em uma região de mata, em uma localidade conhecida como Farinheira, em Antônio Ferreira Borges, em Cariacica. A informação foi confirmada por familiares ao repórter João Brito, da TV Gazeta.
De acordo com a Polícia Militar, a família recebeu informações sobre a localização dos corpos e equipes prosseguiram para buscas pelo local. Os dois foram encontrados amarrados e enterrados em uma cova rasa, com sinais de perfurações na região da cabeça.
Gustavo Martins Cordeiro, de 26 anos, e Elton Falcão Santos, de 28
Gustavo Martins Cordeiro, de 26 anos, e Elton Falcão Santos, de 28, estavam desaparecidos há dias Crédito: Acervo Pessoal
A perícia foi acionada. A Polícia Civil informou que a ocorrência segue em andamento e não há mais detalhes no momento. 
Corpo de jovens encontrados mortos em área de mata em Cariacica
Policiais e peritos estiveram no local onde os corpos foram localizados em Cariacica Crédito: João Brito

Desaparecimento

Gustavo Martins Cordeiro, de 26 anos, e Elton Falcão Santos, de 28, desapareceram após serem retirados de casa à força no bairro Antônio Ferreira Borges, região de Cariacica Sede, na última terça-feira (11). 
De acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, os jovens são cunhados. Eles estavam no apartamento da irmã de Gustavo, que é esposa de Elton, no Residencial Limão, quando foram amarrados e amordaçados por criminosos armados e encapuzados. Os bandidos ainda levaram televisão, caixa de som e objetos pessoais das vítimas.
Segundo a mãe de Gustavo e sogra de Elton, a dona de casa Cirlene de Jesus Martins, a família viveu dias de angústia desde o desaparecimento. Os familiares das vítimas contam que os bandidos chegaram a mandar um aviso para os moradores do prédio antes de sequestrar os jovens.
“Teve uma mensagem no grupo do condomínio, que era para todo mundo entrar de volta para dentro de suas casas e todo mundo ficou assustado”, contou uma testemunha, que preferiu não se identificar.
Após o sequestro e desaparecimento de Gustavo e Elton, a família passou a ser torturada psicologicamente com fotos e vídeos, que seriam imagens dos rapazes mortos.
"Mandaram uma foto, meme, não sei, porque não cheguei a ver. Tava meu filho caído com tiro na cabeça e eles debochando"
Cirlene de Jesus Martins - Mãe de Gustavo
Cirlene de Jesus Martins
Cirlene de Jesus Martins é mãe de Gustavo, um dos jovens até então desaparecidos Crédito: Oliveira Alves
A família afirma que os jovens tiveram envolvimento no tráfico de drogas, mas estavam trabalhando, longe da vida criminosa há dois anos. No entanto, desde que foram morar no local – que havia sido dominado por antigos rivais – eles passaram a ser ameaçados. 
Desde o desaparecimento, foram várias informações sobre a localização do corpo dos jovens que levaram os familiares a fazer buscas por conta própria.

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