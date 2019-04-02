Corpo em Dores do Rio Preto: laudo aponta suicídio como causa de morte

Familiares dizem que corpo encontrado em Dores do Rio Preto é de Jonas Amaral. No entanto, confirmação oficial somente após resultado de DNA Crédito: Reprodução/Instagram

O titular da Delegacia de Polícia de Dores do Rio Preto, delegado José Maria Martins Simão, revelou na tarde desta terça-feira (2) que o resultado do laudo cadavérico do corpo encontrado em Forquilha do Rio aponta para suicídio.

O resultado do laudo cadavérico provou como causa da morte asfixia mecânica por constrição do pescoço. “Pelo exame das partes remanescentes do cadáver, não foi evidenciado qualquer sinal ou vestígio de ação violenta e a ausência de quatro elementos dentários se deu após a morte. Com respaldo nesse laudo, o caso é tratado como suicídio’ relatou.

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Ainda de acordo com o delegado, a Polícia aguarda somente o resultado de exame de DNA do cadáver, para confirmar oficialmente se o corpo é de Jonas do Amaral.

O CRIME

Jane Cherubim, espancada, torturada e abandonada em uma estrada na região do Caparaó, Espírito Santo. As imagens foram cedidas pela família Crédito: Arquivo Pessoal

04/03

A vendedora Jane Cherubim, de 36 anos, foi espancada às 3 horas da madrugada, após sair do local de trabalho com o namorado Jonas Amaral, de 34 anos. Após a agressão, foi largada em uma estrada de Dores do Rio Preto. Por volta de 5h20 da manhã, foi encontrada pelos irmãos, seminua, desmaiada e torturada. Foi levada para um hospital de Carangola (MG). Depois de espancar a namorada, Jonas enviou um áudio por aplicativo para a sogra. . Após a agressão, foi largada em uma estrada de Dores do Rio Preto. Por volta de 5h20 da manhã, foi encontrada pelos irmãos, seminua, desmaiada e torturada. Foi levada para um hospital de Carangola (MG). Depois de espancar a namorada, Jonas enviou um áudio por aplicativo para a sogra.

OUÇA

Your browser does not support the audio element. Jonas de Amaral enviou áudio para a sogra

05/03

- Em recuperação no hospital, Jane conseguiu falar e confirmou que foi espancada pelo namorado.

- Justiça decretou a prisão do vendedor Jonas do Amaral, companheiro de Jane, acusado de tê-la espancado. Ele vai responder pelo crime de tentativa de feminicídio.

06/03

- Jane já respirava sem aparelhos, conseguiu falar aos poucos, e permanecia muito inchada devido ao espancamento, ainda sem conseguir abrir os olhos. Em desabafo com a mãe, ela temia que o agressor entrasse no hospital.

- O pai de Jonas disse à Polícia que o rapaz telefonou para ele logo após cometer o crime, dizendo que "sua vida não valia mais nada".

07/03

- A Polícia de Minas Gerais foi alertada para ajudar na localização de Jonas. Fotos de Jonas e a cópia do mandado de prisão foram distribuídas por várias equipes. Uma equipe foi checar uma denúncia em Pedra Menina, mas não obteve sucesso na prisão.

- A família de Jonas ajudou nas buscas do vendedor, que segue foragido da Justiça. Grupo de 40 pessoas se reuniu para procurá-lo na estrada que dá acesso ao Parque Nacional do Caparaó e nas proximidades.

- A Polícia acreditava que Jonas possa ter tido ajuda para fugir.

- No hospital, Jane se levantou da cama pela primeira vez e se viu no espelho.

08/03

- Jane apresentou significativa melhora no quadro clínico, e seguia internada.

- Força-tarefa da Polícia do Espírito Santo e de Minas Gerais foi organizada para localizar Jonas Amaral.

- A Polícia afirma que iria pedir a prisão temporária do pai e do irmão de Jonas, suspeitos de terem alterado a cena do crime e ajudado o suspeito a fugir.

- Jane recebe a visita do advogado e do delegado, presta depoimento à polícia, chora muito, e passa mal em seguida, após relembrar o crime.

09/03

- No hospital, Jane continuava a ter vômitos e dores de cabeça, após ter prestado depoimento no dia anterior.

desiste de pedir a prisão deles. - O pai, o irmão e um amigo de Jonas foram ouvidos na Delegacia Regional de Alegre durante três horas. Polícia

- O advogado da família de Jonas acompanhava novos depoimentos prestados, e afirmou que os parentes do vendedor está sofrendo perseguição e ameaças na cidade de Espera Feliz (MG).

- A Polícia Civil pede para a delegacia de Imigração da Superintendência da Policia Federal do Espírito Santo travar a saída do vendedor Jonas Amaral nos aeroportos de todo país.

10/03

- Cerca de 50 pessoas fizeram passeata em Espera Feliz, Minas Gerais, cidade de Jane Cherubim, pedindo justiça e respeito a todas as mulheres. Familiares da vendedora também participaram.

- Jane Cherubim recebe alta hospitalar e vai para casa com familiares.

13/03

A Polícia Civil não descarta a possibilidade do vendedor Jonas Amaral, de 34 anos, estar morto. “Diligências estão sendo feitas para verificar todas as possibilidades. Não descarto a possibilidade dele estar morto, mas acredito que ele está vivo e se escondendo” disse.

Também nesta quarta, Jane Cherubim, 36 anos, prestou um terceiro depoimento à polícia.

14/03

O delegado José Maria Simão, responsável pela investigação da agressão sofrida pela vendedora Jane Cherubim, 36 anos, informou que Jonas do Amaral, de 34 anos, pode ter cometido suicídio após agredir a vítima . Ele é considerado foragido da Justiça desde o dia 05 de março, um dia após o crime que ocorreu na localidade de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, na região do Caparaó.

23/03

A notícia de que o corpo de Jonas do Amaral foi encontrado em Forquilha do Rio, em Dores do Rio Preto, Sul do Estado, foi recebida com tristeza pela família de Jane Cherubim. "É um fim triste para uma história triste", descreveu Salvador Cherobim, um dos irmãos de Jane, ao saber da morte, no início da tarde deste sábado (23).

A confirmação de que o corpo é de Jonas veio do advogado da família, Osmar Aarestrup.

Para Salvador, é uma grande tragédia para ambas as famílias. "Penso que ele deveria ter tido cabeça para, primeiro, não ter feito o que fez. Infelizmente cometeu tudo isso. É uma pessoa jovem que poderia pagar perante a Justiça, depois se recuperar e levar uma vida de harmonia", relata.

"PELA APARÊNCIA, LEVA A CRER QUE É ELE", DIZ ADVOGADO DE JANE

De acordo com Bruno Gaspar, advogado de Jane Cherubim da Silva, o irmão dela Cleiton Cherobin esteve no local onde o corpo foi encontrado. "Há indícios fortes que se trata do corpo de Jonas. Mas só vamos nos manifestar após a divulgação dos laudos da Polícia Civil, pois o corpo está em avançado estado de decomposição. Pela aparência, leva a crer que seja ele, mas ainda não temos certeza".

"OBRIGADO POR ACHAR CORPO DO MEU FILHO", DIZ PAI DE JONAS

“Obrigado por achar o corpo do meu filho, meu Jesus. Obrigado, meu Pai!”. Essas foram as palavras de Juscelino Humberto do Amaral, de 58 anos, pai do vendedor Jonas Amaral, de 34 anos, principal suspeito de ter agredido a então namorada Jane Cherubim da Silva, de 36 anos. O corpo de Jonas foi localizado na localidade de Pedra Menina, interior de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó.

O corpo estava em uma ribanceira a 400 metros da estrada que dá acesso ao Parque Nacional do Caparaó. Ele estava preso a uma árvore em um local é de difícil acesso. No dia da agressão, 4 de março, Jane foi encontrada pelos irmãos. Ela estava desacordada e caída no meio da estrada. Desde então o suspeito estava desaparecido.