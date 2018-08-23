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Barra do Riacho

Corpo é encontrado enterrado às margens de rio em Aracruz

De acordo com a Polícia Militar, um funcionário de uma empresa realizava um trabalho de monitoramento na região, quando percebeu uma movimentação estranha de aves

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 19:27
Corpo foi encontrado as margens de rio em Barra do Riacho Crédito: Facebook | Notícias da Hora
Um corpo foi encontrado enterrado às margens de um rio na manhã desta quinta-feira (23), na Barra do Riacho, em Aracruz, região Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Militar, um funcionário de uma empresa realizava um trabalho de monitoramento na região, quando percebeu uma movimentação estranha de aves. Ao verificar do que se tratava, ele percebeu que era o corpo de uma pessoa.
A perícia da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados. A vítima foi encaminhada ao Serviço Médico Legal (SML) de Aracruz para ser identificada. O caso vai seguir sob apuração da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Aracruz.
> Morador de rua arremessa bloco de pedra contra carro em Vila Velha

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