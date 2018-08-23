Corpo é encontrado enterrado às margens de rio em Aracruz

Um corpo foi encontrado enterrado às margens de um rio na manhã desta quinta-feira (23), na Barra do Riacho, em Aracruz, região Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Militar, um funcionário de uma empresa realizava um trabalho de monitoramento na região, quando percebeu uma movimentação estranha de aves. Ao verificar do que se tratava, ele percebeu que era o corpo de uma pessoa.
A perícia da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados. A vítima foi encaminhada ao Serviço Médico Legal (SML) de Aracruz para ser identificada. O caso vai seguir sob apuração da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Aracruz.