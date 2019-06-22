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POLÍCIA

Corpo é encontrado amarrado em mangue de Vitória

Vítima foi identificada. Ainda não há informações sobre a motivação e a autoria do crime

Publicado em 

22 jun 2019 às 11:59

Publicado em 22 de Junho de 2019 às 11:59

Crédito: Fernando Madeira
Um homem foi encontrado amarrado e morto dentro do mangue, na noite de sexta-feira, na região do bairro Jabour, Vitória.
Por volta das 23h50, a Polícia Civil foi acionada para atender à ocorrência. No local foi encontrado o corpo identificado como sendo Charles de Jesus Ramos, 32 anos. Ele estava com pés e mãos amarrados e foi morto a pauladas, sendo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
> Homem de 58 anos é encontrado morto em rio de Brejetuba
O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal de Vitória. Ainda não há informações sobre a motivação e a autoria do crime.

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