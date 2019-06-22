Corpo é encontrado amarrado em mangue de Vitória

Um homem foi encontrado amarrado e morto dentro do mangue, na noite de sexta-feira, na região do bairro Jabour, Vitória.

Por volta das 23h50, a Polícia Civil foi acionada para atender à ocorrência. No local foi encontrado o corpo identificado como sendo Charles de Jesus Ramos, 32 anos. Ele estava com pés e mãos amarrados e foi morto a pauladas, sendo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).