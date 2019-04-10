Corpo de Jonas do Amaral será sepultado em Minas Gerais

Segundo o advogado da família do vendedor, Osmar Aarestrup, o corpo foi liberado do Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, por volta das 14h30 desta quarta-feira (10). A informação é que ele velado na capela do Plano Vida, no município mineiro em que a família reside. O sepultamento será 7h30, na quinta, no cemitério local.