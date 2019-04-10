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Caso Jane Cherubim

Corpo de Jonas do Amaral será sepultado em Minas Gerais

Jonas Amaral agrediu quase até a morte a namorada Jane Cherubim e a abandonou desmaiada no meio de uma estrada no Caparaó capixaba; laudo da polícia aponta que ele tirou a própria vida após o crime

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 18:39

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 abr 2019 às 18:39
Jonas Amaral, acusado de agredir a namorada Jane Cherubim, em Dores do Rio Preto Crédito: Reprodução/Instagram
O corpo de Jonas Amaral, de 34 anos, será sepultado na manhã desta quinta-feira (11) em Espera Feliz, Minas Gerais. Jonas foi encontrado morto dias após ter agredido a então namorada Jane Cherubim, 36 anos, no dia 4 de março deste ano, na localidade de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, na região do Caparaó capixaba.
> Jane Cherubim: espancada e abandonada na estrada
Segundo o advogado da família do vendedor, Osmar Aarestrup, o corpo foi liberado do Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, por volta das 14h30 desta quarta-feira (10). A informação é que ele velado na capela do Plano Vida, no município mineiro em que a família reside. O sepultamento será 7h30, na quinta, no cemitério local.
> CASO JANE CHERUBIM | A cobertura completa
O corpo de Jonas foi encontrado no dia 23 de março, 19 dias após a agressão, em uma plantação de café próximo ao local do crime. A Polícia Civil divulgou o laudo do exame cadavérico que apontou suicídio como causa da morte do vendedor. Na última sexta-feira (05) o exame de DNA confirmou a identificação.

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