Corpo de homem é encontrado boiando em rio de Iúna

O corpo de um homem, ainda sem identificação, foi localizado em um rio de Córrego Serrinha, zona rural de Iúna, na Região do Caparaó, no final da manhã desta segunda-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o corpo da água. A causa da morte ainda é investigada pela Polícia Civil.
A PM informou que o corpo estava boiando em um pequeno rio e foi visto por moradores do local. A corporação descreveu que se trata de um homem branco, calvo e de aproximadamente 60 anos.
No local, a perícia da Polícia Civil não conseguiu determinar a causa da morte, mas observou que havia dois sinais de cortes nas costas e relatou que pelo estado de decomposição é possível que o corpo esteja no local há aproximadamente cinco dias. A corporação informou que não havia documento de identificação e nem relatos de desaparecidos na região nos últimos dias.
O corpo da vítima, de acordo com a Polícia Civil, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante. O procedimento foi encaminhado para à Delegacia de Polícia de Iúna, que aguarda o resultado dos exames.