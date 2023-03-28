Corpo de homem é encontrado boiando em rio de Iúna

A PM informou que o corpo estava boiando em um pequeno rio e foi visto por moradores do local. A corporação descreveu que se trata de um homem branco, calvo e de aproximadamente 60 anos.

No local, a perícia da Polícia Civil não conseguiu determinar a causa da morte, mas observou que havia dois sinais de cortes nas costas e relatou que pelo estado de decomposição é possível que o corpo esteja no local há aproximadamente cinco dias. A corporação informou que não havia documento de identificação e nem relatos de desaparecidos na região nos últimos dias.