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Na Barra do Jucu

Agente da Guarda Municipal reage a assalto e mata suspeito em Vila Velha

Caso aconteceu no final da tarde desta segunda-feira (27); outros dois suspeitos – um jovem e uma adolescente – fugiram com o carro do servidor municipal, mas acabaram detidos

Publicado em 27 de Março de 2023 às 19:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2023 às 19:45
Caso aconteceu no início da noite desta segunda-feira (27); outros dois suspeitos fugiram com o carro da vítima
Corpo do suspeito ficou caído em uma estrada de chão, na região da Barra do Jucu Crédito: Eduardo Dias
Um agente da Guarda Municipal de Vila Velha reagiu a um assalto, no final da tarde desta segunda-feira (27), e acabou matando um dos criminosos, entre a região da Barra do Jucu e Jockey de Itaparica, também na cidade. Outros dois criminosos – um jovem de 21 anos e uma adolescente de 16 – chegaram a fugir com o carro da vítima, mas acabaram detidos.
Prefeitura de Vila Velha informou que o guarda estava no local conversando com uma amiga quando foram surpreendidos por três suspeitos que anunciaram o assalto. "Um deles apontou um simulacro de arma de fogo e o agente reagiu em legítima defesa. Os outros suspeitos conseguiram fugir levando o carro do agente", disse a corporação. 
O veículo do servidor era um Hyundai Tucson preto. Durante a fuga, eles colidiram com outro carro e abandonaram o automóvel, fugindo a pé pelo bairro Cobilândia. 

De cara com traficantes

De acordo com a Guarda Municipal, durante a fuga a pé, os suspeitos acabaram dando de cara com traficantes da região. "Eles foram parados por dois traficantes locais, que acreditavam ser inimigos. Uma equipe da Ronda Ostensiva com Aplicação de Motocicletas (Rocam) chegou em seguida e prendeu os quatro suspeitos (os ladrões e os traficantes)".
O corpo do suspeito morto na ocorrência será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 
A Polícia Civil informou, em nota enviada nesta terça-feira (28), que um suspeito de 21 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, foi autuado em flagrante por roubo qualificado com concurso de pessoas e corrupção de menores. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Uma adolescente de 16 anos foi autuada em flagrante por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado e encaminhada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).
A corporação não mencionou os procedimentos adotados com os outros dois indivíduos – que, segundo a Prefeitura de Vila Velha, seriam suspeitos de tráfico de drogas e também foram detidos no momento da detenção dos suspeitos de roubo.

Atualização

28/03/2023 - 11:26
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil enviou uma nova nota, na manhã desta segunda-feira (28), atualizando as informações sobre a ocorrência (autuação dos suspeitos e investigação). O texto foi atualizado.

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