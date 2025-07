Norte do ES

Corpo de homem é encontrado boiando em lagoa de Linhares

A Polícia Científica informou que o corpo seria encaminhado para à Seção Regional de Medicina Legal (SML), no município

O corpo de um homem, sem identificação, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (25), em uma lagoa de Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Científica informou que o corpo seria encaminhado para à Seção Regional de Medicina Legal (SML), no município, para ser necropsiado e, liberado para os familiares. Até a publicação deste texto a ocorrência seguia em andamento.>