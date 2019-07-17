Corpo carbonizado é encontrado em plantação de eucaliptos em Aracruz

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (15), em meio a uma plantação de eucaliptos, localizada na Barra do Riacho, em Aracruz, no Norte do Estado. De acordo com informações da Polícia Militar, o cadáver estava parcialmente carbonizado e em adiantado estado de decomposição.
Acionada, a perícia da Polícia Civil encaminhou o corpo para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para ser identificado e passar por exame cadavérico que apontará a causa da morte. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.