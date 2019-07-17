Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Corpo carbonizado é encontrado em plantação de eucaliptos em Aracruz

Cadáver estava em estado de decomposição avançado; exame ainda apontará a causa da morte
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

16 jul 2019 às 23:31

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 23:31

Delegacia de Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Civil | Arquivo
O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (15), em meio a uma plantação de eucaliptos, localizada na Barra do Riacho, em Aracruz, no Norte do Estado. De acordo com informações da Polícia Militar, o cadáver estava parcialmente carbonizado e em adiantado estado de decomposição.
Acionada, a perícia da Polícia Civil encaminhou o corpo para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para ser identificado e passar por exame cadavérico que apontará a causa da morte. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados