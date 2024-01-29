Confusão termina com três feridos e casal preso em Nova Almeida

Uma confusão generalizada acabou com três feridos e dois presos durante o último domingo (28), em Nova Almeida, na Serra . De acordo com testemunhas, um homem e uma mulher teriam disparado contra as vítimas.

Polícia Militar disse que foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. Quando chegaram ao local, os agentes encontraram cerca de 60 pessoas na rua, com os ânimos exaltados. Algumas delas contaram que houve uma briga generalizada e, por isso, havia um homem baleado e esfaqueado dentro de uma casa.

Os militares foram até lá, encontraram a vítima e o levaram de viatura, acompanhado da mãe, para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Castelândia.

Ainda no local da confusão, testemunhas disseram que outras duas pessoas haviam se ferido: um jovem de 29 anos e um idoso de 60 anos. Eles foram socorridos por familiares até a UPA de Castelândia.

Quem estava na região ainda afirmou que um jovem de 18 anos e uma mulher de 40 teriam sido os responsáveis pelos disparos. A polícia fez buscas pela região e encontrou o casal, que foi levado até a delegacia e autuado por dano ao patrimônio, tentativa de homicídio e ameaça.

"Como não pagaram a fiança estipulada pela autoridade policial, foram encaminhados ao sistema prisional. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra", completou a Polícia Civil