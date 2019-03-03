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São Mateus

Confusão termina com PM ferido em Guriri, Norte do Estado

O soldado foi tentar separar uma briga quando sofreu dois cortes com uma garrafa quebrada

Publicado em 

03 mar 2019 às 17:39

Publicado em 03 de Março de 2019 às 17:39

Hospital Roberto Silvares Crédito: Divulgação
Uma briga terminou com um soldado da Polícia Militar gravemente ferido no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado. A confusão foi registrada na madrugada deste domingo (3). O soldado, identificado como Wagner Lima, é de Linhares e não estava a serviço.
Segundo testemunhas, o soldado estava curtindo o carnaval com amigos quando uma briga começou. Ele então foi tentar separar e acabou sendo atingido por uma garrafa quebrada, o que ocasionou dois cortes, sendo um no pescoço e outro no abdômen.
O soldado foi socorrido e levado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, onde passou por uma cirurgia e segue internado.
A Polícia Militar confirmou que Wagner não estava armado e também não estava a serviço na hora da confusão. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido.
 

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