Confusão termina com PM ferido em Guriri, Norte do Estado

Hospital Roberto Silvares Crédito: Divulgação

São Mateus, no Norte do Estado. A confusão foi registrada na madrugada deste domingo (3). O soldado, identificado como Wagner Lima, é de Linhares e não estava a serviço. Uma briga terminou com um soldado da Polícia Militar gravemente ferido no balneário de Guriri, emno. A confusão foi registrada na madrugada deste domingo (3). O soldado, identificado como Wagner Lima, é de Linhares e não estava a serviço.

Segundo testemunhas, o soldado estava curtindo o carnaval com amigos quando uma briga começou. Ele então foi tentar separar e acabou sendo atingido por uma garrafa quebrada, o que ocasionou dois cortes, sendo um no pescoço e outro no abdômen.

O soldado foi socorrido e levado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, onde passou por uma cirurgia e segue internado.

A Polícia Militar confirmou que Wagner não estava armado e também não estava a serviço na hora da confusão. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido.