Confusão entre rodoviários e Guarda deixa passageiro ferido e trava trânsito na Serra

Após confusão, duas pessoas foram conduzidas para a Terceira Delegacia Regional da Serra; um ônibus foi atingido por disparo Crédito: Leitor A Gazeta

Um protesto de rodoviários na Avenida Norte Sul, próximo ao Parque da Cidade, na Serra, terminou em confusão com a Guarda Municipal na tarde desta quinta-feira (24). Pelo menos uma pessoa ficou ferida.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Espírito Santo (Sindirodoviários-ES), Marcos Alexandre, a categoria protestava em frente a uma empresa – que foi alvo de uma ação recente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por transporte de carga sem nota fiscal e estaria descumprindo a convenção coletiva da categoria – quando agentes da Guarda Municipal da Serra chegaram, tentando afastá-los do local com violência.

"Por volta das 23h de ontem (23), fomos surpreendidos que a empresa deu justa causa em quatro trabalhadores. Viemos hoje (24) para ver essa questão, todo mundo de forma pacífica. A Guarda Municipal já veio jogando o carro para cima dos diretores do sindicato, derrubou no chão, veio com truculência, deu tiro para o alto... Vamos registrar boletim de ocorrência e acionar o jurídico para tomar as providências”, declarou o presidente do Sindirodoviários-ES.

Em meio à confusão, a vidraça de um ônibus foi atingida por um disparo e um passageiro do coletivo foi ferido na perna por estilhaços, conforme apurou a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta.

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Versão diferente

A versão do sindicato é confrontada pela Guarda Civil Municipal (GCM) da Serra, que informou, em nota, que foi chamada “para conter um grupo de pessoas que estava tumultuando a ordem pública em frente a uma empresa”, quando, “ao tentar apaziguar a situação, os indivíduos ameaçaram e tentaram atingir os agentes municipais”.

Ainda segundo a Guarda, diante da situação, foi necessário pedir reforços de viaturas e contê-los.

“Em determinado momento da ação, para conter os manifestantes, foi necessário efetuar disparos de armas não letais (tiro de borracha) para dispersá-los. O intuito foi defender a população e seu direito de ir vir, visto que a manifestação fez com que o trânsito ficasse congestionado na região e afetasse outras vias do município no horário da saída dos trabalhadores.”

A ocorrência segue em andamento, entretanto, a Guarda observou que um agente “foi agredido e equipamentos foram danificados. Duas pessoas foram conduzidas para a Terceira Delegacia Regional da Serra. O trânsito está fluindo com a via liberada parcialmente.”

A manifestação e as ações de repressão causaram complicações ao trânsito da região. Além disso, como forma de protesto contra a confusão, as chaves de três veículos do Transcol, sem relação com o ocorrido, teriam sido retiradas, conforme explicou a Ceturb-ES, por meio de nota. Os ônibus que tiveram as chaves retiradas estavam nas entradas do terminal, o que dificultou a entrada e saída dos demais veículos. “A situação já foi resolvida e os veículos voltaram à operação”, enfatizou a companhia.