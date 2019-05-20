Uma confusão em um bar localizado em Rio Quartel de Cima, Zona Rural de Linhares, no Norte do Estado, terminou em morte. O crime foi registrado por volta 18h deste domingo (19), após um torneio de futebol. Iago Oliveira Santos, de 26 anos, chegou a correr em direção a uma plantação de café, mas não resistiu e morreu.
Segundo informações do boletim de ocorrência, após o torneio de futebol, Iago se envolveu em uma confusão com um outro homem. O suspeito então realizou um disparo de arma de fogo que atingiu o rosto de Iago. O assassino fugiu após o crime.
A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou Iago já sem vida, caído próximo a uma plantação de café. O corpo foi periciado por peritos da Polícia Civil e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Em nota, a Polícia Civil disse que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.
A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.
Confusão em bar termina em morte na Zona Rural de Linhares