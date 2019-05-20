Confusão em bar termina em morte na zona rural de Linhares

Iago Oliveira Santos, de 26 anos, foi morto após uma confusão em um bar localizado em Rio Quartel de Cima, Zona Rural de Linhares

Segundo informações do boletim de ocorrência, após o torneio de futebol, Iago se envolveu em uma confusão com um outro homem. O suspeito então realizou um disparo de arma de fogo que atingiu o rosto de Iago. O assassino fugiu após o crime.