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Confusão em bar

Confusão em bar termina em morte na zona rural de Linhares

Iago Oliveira Santos, de 26 anos, foi morto com um tiro no rosto

Publicado em 

20 mai 2019 às 14:53

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 14:53

Iago Oliveira Santos, de 26 anos, foi morto após uma confusão em um bar localizado em Rio Quartel de Cima, Zona Rural de Linhares Crédito: Mariana Guidolini / TV Gazeta Norte
Uma confusão em um bar localizado em Rio Quartel de Cima, Zona Rural de Linhares, no Norte do Estado, terminou em morte. O crime foi registrado por volta 18h deste domingo (19), após um torneio de futebol. Iago Oliveira Santos, de 26 anos, chegou a correr em direção a uma plantação de café, mas não resistiu e morreu.
> Corpo é encontrado em área alagada de Vila Velha
Segundo informações do boletim de ocorrência, após o torneio de futebol, Iago se envolveu em uma confusão com um outro homem. O suspeito então realizou um disparo de arma de fogo que atingiu o rosto de Iago. O assassino fugiu após o crime.
A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou Iago já sem vida, caído próximo a uma plantação de café. O corpo foi periciado por peritos da Polícia Civil e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
> Pedreiro é suspeito de esganar, matar e concretar mulher em Vila Velha
Em nota, a Polícia Civil disse que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.
A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.
Confusão em bar termina em morte na Zona Rural de Linhares
 

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crime homicídio Linhares Polícia Civil
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