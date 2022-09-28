Confronto em Vitória termina com um baleado e um preso; veja vídeos

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta , o adolescente foi baleado na perna e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Assim que tiver alta, ele será encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória.

"Após o revide, mais à frente, em uma região de mata, conseguimos encontrar o menor com uma perfuração na perna e uma submetralhadora caseira ao lado. Os outros conseguiram fugir, lá é uma região de mata, casas abandonadas. Até o desfecho da ocorrência, a gente não sabe se há outros feridos", disse o subtenente Motté, em entrevista à TV Gazeta.