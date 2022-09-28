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Grande São Pedro

Confronto em Vitória termina com um baleado e um preso; veja vídeos

PM informou que fazia patrulhamento pelo bairro, nesta quarta-feira (28), quando suspeitos teriam tentado fugir e atiraram; houve confronto e um adolescente foi baleado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2022 às 19:02

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 19:02

Um adolescente de 17 anos acabou baleado durante confronto com a Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (28), em Nova Palestina, na Grande São Pedro, em Vitória, e outro suspeito foi preso. Moradores filmaram a grande quantidade de viaturas na região (veja acima).
De acordo com a Polícia Militar, agentes faziam patrulhamento de rotina pelo bairro quando uma equipe viu quatro suspeitos.
"Ao perceberem que seriam abordados, empreenderam fuga atirando contra os policiais, que revidaram. Um homem foi alvejado, outro indivíduo foi detido e encaminhado à Delegacia Regional do município", informou a Polícia Militar.
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o adolescente foi baleado na perna e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Assim que tiver alta, ele será encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. 
"Após o revide, mais à frente, em uma região de mata, conseguimos encontrar o menor com uma perfuração na perna e uma submetralhadora caseira ao lado. Os outros conseguiram fugir, lá é uma região de mata, casas abandonadas. Até o desfecho da ocorrência, a gente não sabe se há outros feridos", disse o subtenente Motté, em entrevista à TV Gazeta.
Além da submetralhadora com 16 munições, os policiais ainda apreenderam maconha e cocaína. 

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