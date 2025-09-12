Crime no RJ

Condenado por matar mãe e filha em briga por perfume é preso no ES

Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, homem foi condenado a 45 anos de prisão por matar duas pessoas em Campos dos Goytacazes

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 13:21

Homem foi condenado a 45 anos de prisão por assassinar mãe e filha Crédito: Phelipe Soares

Um homem condenado por matar uma mulher e a filha dela após briga por perfume no Rio de Janeiro foi preso em Presidente Kennedy, na Região Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (12). O Ministério Público fluminense informou que a sentença de 45 anos de prisão foi publicada no início da semana — e o crime ocorreu em 2014.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que Adriano da Conceição de Lima brigou com Gilcilene Paes Pereira por conta da venda de um perfume, em Campos dos Goytacazes. A vítima foi ferida com golpes de faca e madeira até a morte. Em seguida, ainda segundo a investigação, ele atacou a filha da mulher, uma menina de 10 anos. O corpo da criança foi escondido no fundo de um tanque que fornecia água para animais, sendo encontrado somente quatro dias depois.

Após a prisão em território capixaba, o condenado foi levado para uma delegacia do Rio de Janeiro e será encaminhado ao sistema prisional daquele Estado.

