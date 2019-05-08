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Invadiram o local

Computador com dados sigilosos é roubado de Conselho Tutelar na Serra

Equipamento ficava localizado em uma sala privativa e armazenava os processos registrados no local

Publicado em 

08 mai 2019 às 15:55

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 15:55

Roubo no Conselho Tutelar na Serra Crédito: Foto: Reprodução/ Google Street View
O Conselho Tutelar de Laranjeiras, localizado no Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, foi invadido por bandidos na madrugada desta quarta-feira (8). Para ter acesso ao local, eles desligaram a luz e quebraram a porta e os cadeados. O computador que mantinha todos os dados sigilosos dos processos feitos pelo conselho, que não tinha acesso à internet, para não ser invadido por vírus, e ficava localizado em uma sala privativa, foi roubado. 
Segundo funcionários do local, foi uma surpresa terem roubado somente este computador e terem deixado todos os outros para trás. Eles ainda desconfiam que o motivo da invasão no local teria sido exatamente esse, já que também levaram os documentos de funcionários e os documentos dos antedimentos dos processos feitos pelo conselho. Além disso, os bandidos levaram as televisões, dinheiro, duas bicicletas, comidas fornecidas pela Prefeitura para alimentação dos trabalhadores e um botijão de gás.
A suspeita dos funcionários do conselho é de que os criminosos passaram a madrugada revirando o local e usando drogas, já que foi encontrado um pino de cocaína. Segundo os funcionários, a situação no conselho complicou ainda mais por conta do medo da insegurança de trabalhar lá.
Computador com dados sigilosos é roubado de Conselho Tutelar na Serra
Os funcionários alegam que já reivindicaram melhoria na segurança para a Prefeitura da Serra, pelo menos no horário de funcionamento, de 8h às 18h, já que eles trabalham com muitos casos que exigem uma segurança especial de funcionários e das crianças e adolescentes que encontram-se em situações de risco pessoal e social, mas nada foi feito. 
O QUE DIZ A PREFEITURA
Em nota, a Prefeitura da Serra informou que a Guarda Civil Municipal atua na região com um policiamento preventivo realizados pela Polícia Militar e que tem uma base localizada na Praça da Luz, próximo ao local do roubo. 
 

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