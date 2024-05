Companheiro agride mulher com marretadas e golpes de fio em Vila Velha

Vítima ainda contou que homem batia nos filhos gêmeos dela, de apenas dois anos; suspeito tentou fugir, mas foi detido

Ao ver os policiais, o suspeito saiu correndo e foi perseguido. Ele tropeçou e caiu duas vezes, momento em que foi detido. Logo depois, a vítima contou aos militares que desde cedo estava recebendo ameaças do companheiro. Ele havia mandado mensagens para o celular dela dizendo que, assim que ela chegasse do trabalho, iria matá-la.

Em casa, o homem começou com a violência. Ele bateu na cabeça dela com uma marreta e usou um fio para bater em partes do corpo da mulher. Ela estava com cortes nas costas, no pescoço, na perna e reclamava de dores na cabeça. Para os policiais, a vítima afirmou que o homem agredia os filhos dela.