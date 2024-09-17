Como agia e foi descoberto preso por produzir material sexual no ES

Operação Teseu, focada no combate ao abuso e exploração sexual infantil, prendeu quatro pessoas no Espírito Santo. Crédito: Polícia Civil

Um dos presos durante a Operação Teseu, cujo resultado foi divulgado nesta terça-feira (17) pela Polícia Civil , é um homem de 27 anos autuado em flagrante durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão em Fundão. O objetivo da ação policial foi de combater o abuso e exploração sexual infantil. O suspeito agia produzindo imagens íntimas de uma menina de 12 anos enquanto ela dormia. A vítima é irmã da ex-namorada dele.

O homem alegou à Polícia Civil que ele e a ex-namorada teriam recebido ameaças de divulgação de fotos íntimas caso não produzissem e encaminhasse imagens da menor, mas a corporação não encontrou registros de ameaças no celular periciado, e está em contato com a mulher, irmã da vítima, para buscar mais informações sobre as alegações do suspeito.

Preso em flagrante, o indivíduo já tinha três passagens na polícia pelos crimes de ameaça, estupro de vulnerável e Lei Maria da Penha (violência doméstica), e é suspeito de ter praticado em 2023 o crime de estupro e dopagem de vítima, conhecido como “Boa Noite Cinderela”, em Vitória.

Denúncia internacional

O homem foi descoberto e preso pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) em julho deste ano, após denúncia enviada à corporação por uma agência internacional que identificou por meio de Inteligência Artificial o armazenamento de fotos ilícitas da menina.