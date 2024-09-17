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Achado em Fundão

Como agia e foi descoberto preso por produzir material sexual no ES

Homem preso por produzir imagens íntimas de uma menina de 12 anos, irmã da ex-namorada dele, enquanto a vítima dormia, foi denunciado por uma agência internacional
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

17 set 2024 às 18:26

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 18:26

Operação Teseu, focada no combate ao abuso e exploração sexual infantil, prendeu quatro pessoas no Espírito Santo.
Operação Teseu, focada no combate ao abuso e exploração sexual infantil, prendeu quatro pessoas no Espírito Santo. Crédito: Polícia Civil
Um dos presos durante a Operação Teseu, cujo resultado foi divulgado nesta terça-feira (17) pela Polícia Civil, é um homem de 27 anos autuado em flagrante durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão em Fundão. O objetivo da ação policial foi de combater o abuso e exploração sexual infantil. O suspeito agia produzindo imagens íntimas de uma menina de 12 anos enquanto ela dormia. A vítima é irmã da ex-namorada dele.
O homem alegou à Polícia Civil que ele e a ex-namorada teriam recebido ameaças de divulgação de fotos íntimas caso não produzissem e encaminhasse imagens da menor, mas a corporação não encontrou registros de ameaças no celular periciado, e está em contato com a mulher, irmã da vítima, para buscar mais informações sobre as alegações do suspeito.
Preso em flagrante, o indivíduo já tinha três passagens na polícia pelos crimes de ameaça, estupro de vulnerável e Lei Maria da Penha (violência doméstica), e é suspeito de ter praticado em 2023 o crime de estupro e dopagem de vítima, conhecido como “Boa Noite Cinderela”, em Vitória.

Denúncia internacional

O homem foi descoberto e preso pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) em julho deste ano, após denúncia enviada à corporação por uma agência internacional que identificou por meio de Inteligência Artificial o armazenamento de fotos ilícitas da menina.
*Carol Leal é aluna do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve edição da jornalista Wanessa Scardua.

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