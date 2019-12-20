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Violência

Comerciantes são presos por arrancar olhos de jovem antes de matá-lo na Serra

Cleito Mendes foi amarrado em Jardim Carapina, na Serra, e levado até um lixão às margens da Rodovia do Contorno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 23:15

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 23:15

Presos por matar jovem em Jardim Carapina, na Serra Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Dois comerciantes foram presos acusados de assassinar o auxiliar de almoxarifado Cleiton Mendes de Souza, 29 anos, em Jardim Carapina, na Serra. De acordo com a polícia, os acusados arrancaram os olhos da vítima ainda vivo e depois deram dois tiros na cabeça dela.  
Os presos são o comerciante Elieudo da Costa Ferreira, 34, o Paraíba,  e o dono de um forró Wagner dos Santos Sepulcro, 36.  O crime aconteceu na madrugada de 18 de novembro. Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra,  a vítima  estava no forró de Wagner com amigos, por volta das 3 horas. 
Um dos amigos de Cleiton se envolveu em uma confusão dentro do forró, momento em que a vítima interveio na briga, assim como o filho de Wagner. Nesse momento, Cleiton deu um tapa no braço no rapaz.
19/12/2019 Cleiton Mendes de Souza teve os olhos arrancados antes de levar dois tiros na cabeça, em Jardim Carapina, na Serra Crédito: Arquivo
"Os dois já tinham um problema anterior, pois um ano antes, durante o velório do pai de Cleiton,  esse rapaz passou em frente ao local e comentou que 'tinha um presunto' sendo velado. Cleiton discutiu com o filho de Wagner e pediu respeito pelo pai, que havia morrido de pneumonia", descreveu  Rodrigo Sandi Mori, delegado titular da DHPP Serra.  
Cleiton insistiu em querer brigar com o filho de Wagner. Os amigos dele apartaram a confusão e o levaram embora do local.  Cleiton não desistiu, pois, 20 minutos depois ele voltou de bicicleta ao forró, sozinho e embriagado, querendo entrar  para brigar com o desafeto. 

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"Foi aí que Wagner, o dono do forró, e o Elieudo amarram a vítima nos pés e nas mãos, o jogaram na carroceria do carro de Elieudo e o levaram até o lixão às margens da Rodovia do Contorno. No local,  arrancaram os olhos da vítima ainda em vida e deram dois disparos na cabeça", detalhou o delegado.
O corpo só foi encontrado por volta das 9 horas do mesmo dia, quando a Polícia Civil soube do crime e deu início às investigações. Um mês depois do crime, a DHPP Serra deteve o Elieudo na frente da casa dele e Wagner, dormindo nos fundos do forró, ambos em Jardim Carapina.
Na casa da namorada de Elieudo, em Balneário de Carapebus, a polícia apreendeu uma pistola Glock, calibre .40, estrangeira e mais 42 munições. "É uma arma que tem  o que há de mais moderno em armamento na atualidade, foi fabricada na Áustria, tem carregador normal e outro alongado para 30 munições e ainda seletor de rajada.  Elieudo a comprou  por R$ 13 mil", descreve Sandi Mori.   
19/12/2019 Pistola austríaca com seletor de rachada usada em assassinato em Jardim Carapina, na Serra Crédito: Polícia Civil
Os dois vão responder por homicídio qualificado por motivo torpe,  impossibilidade de defesa da vítima e meio cruel.  Já Elieudo também responderá pelo crime de porte de arma de uso restrito. Os dois foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana. 
"A vítima era um trabalhador, não era usuário de drogas, não tinha envolvimento com crimes. Foi um assassinato que poderia ter sido evitado se os comerciantes tivessem chamado a polícia para resolver qualquer situação, levado Cleiton embora para casa. Ao contrário, os dois acusados preferiram amarrar a vítima, torturá-la e executá-la", enfatizou o delegado.  

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