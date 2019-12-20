Comerciantes são presos por arrancar olhos de jovem antes de matá-lo na Serra

Presos por matar jovem em Jardim Carapina, na Serra Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Dois comerciantes foram presos acusados de assassinar o auxiliar de almoxarifado Cleiton Mendes de Souza, 29 anos, em Jardim Carapina, na Serra . De acordo com a polícia, os acusados arrancaram os olhos da vítima ainda vivo e depois deram dois tiros na cabeça dela.

Os presos são o comerciante Elieudo da Costa Ferreira, 34, o Paraíba, e o dono de um forró Wagner dos Santos Sepulcro, 36. O crime aconteceu na madrugada de 18 de novembro. Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Serra, a vítima estava no forró de Wagner com amigos, por volta das 3 horas.

Um dos amigos de Cleiton se envolveu em uma confusão dentro do forró, momento em que a vítima interveio na briga, assim como o filho de Wagner. Nesse momento, Cleiton deu um tapa no braço no rapaz.

19/12/2019 Cleiton Mendes de Souza teve os olhos arrancados antes de levar dois tiros na cabeça, em Jardim Carapina, na Serra Crédito: Arquivo

"Os dois já tinham um problema anterior, pois um ano antes, durante o velório do pai de Cleiton, esse rapaz passou em frente ao local e comentou que 'tinha um presunto' sendo velado. Cleiton discutiu com o filho de Wagner e pediu respeito pelo pai, que havia morrido de pneumonia", descreveu Rodrigo Sandi Mori, delegado titular da DHPP Serra.

Cleiton insistiu em querer brigar com o filho de Wagner. Os amigos dele apartaram a confusão e o levaram embora do local. Cleiton não desistiu, pois, 20 minutos depois ele voltou de bicicleta ao forró, sozinho e embriagado, querendo entrar para brigar com o desafeto.

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"Foi aí que Wagner, o dono do forró, e o Elieudo amarram a vítima nos pés e nas mãos, o jogaram na carroceria do carro de Elieudo e o levaram até o lixão às margens da Rodovia do Contorno . No local, arrancaram os olhos da vítima ainda em vida e deram dois disparos na cabeça", detalhou o delegado.

O corpo só foi encontrado por volta das 9 horas do mesmo dia, quando a Polícia Civil soube do crime e deu início às investigações. Um mês depois do crime, a DHPP Serra deteve o Elieudo na frente da casa dele e Wagner, dormindo nos fundos do forró, ambos em Jardim Carapina.

Na casa da namorada de Elieudo, em Balneário de Carapebus, a polícia apreendeu uma pistola Glock, calibre .40, estrangeira e mais 42 munições. "É uma arma que tem o que há de mais moderno em armamento na atualidade, foi fabricada na Áustria, tem carregador normal e outro alongado para 30 munições e ainda seletor de rajada. Elieudo a comprou por R$ 13 mil", descreve Sandi Mori.

19/12/2019 Pistola austríaca com seletor de rachada usada em assassinato em Jardim Carapina, na Serra Crédito: Polícia Civil

Os dois vão responder por homicídio qualificado por motivo torpe, impossibilidade de defesa da vítima e meio cruel. Já Elieudo também responderá pelo crime de porte de arma de uso restrito. Os dois foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.