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Tiro no peito

Comerciante reage a assalto, fere bandido e acaba baleado em Vila Velha

O bandido levou um tiro na mão e o comerciante levou dois tiros, também na mão e no peito, e foi levado para um hospital em Vila Velha

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 10:48

Publicado em 

06 ago 2019 às 10:48
Assaltante foi preso e encaminhado para o DHPP Crédito: Fernando Madeira
Um comerciante foi baleado na noite desta segunda-feira (5), no bairro Novo México, em Vila Velha, por volta das 22h. Segundo a Polícia Civil, um homem chegou armado numa casa de açaí anunciando o assalto, porém o dono do estabelecimento também estava armado e acabou reagindo contra a tentativa de assalto e atirou contra o criminoso.
>Homem é assassinado durante assalto a caminho do trabalho na Serra
O bandido levou um tiro na mão e o comerciante levou dois tiros, também na mão e no peito, e foi levado para um hospital em Vila Velha. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima
Segundo a Polícia, no momento do crime havia outras pessoas no estabelecimento, mas ninguém foi atingido. O assaltante, identificado como Igor Gonçalves Ferreira, 21 anos, que estava acompanhado de outros comparsas, foi preso e encaminhado para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Com informações de Fabíola de Paula, da TV Gazeta

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